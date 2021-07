Viele Engländer erleben es zum ersten Mal im Leben, dass ihre Mannschaft in einem großen Finale steht. Das sieht nicht nur Premier Boris Johnson so: Die Jungs von Trainer Southgate bekommen auch Zuspruch von der Queen. Und Hollywood-Star Tom Cruise, dem Spezialisten für die Mission Impossible.

Vor dem EM-Finale gegen Italien erhält die englische Fußball-Nationalmannschaft viel Zuspruch: Königin Elizabeth II. wünschte dem Team in einer persönlichen Botschaft viel Glück und auch Hollywoodstar Tom Cruise meldete sich bei den Spielern. Vor 55 Jahren habe sie Englands Kapitän Bobby Moore den WM-Pokal überreicht, schrieb die Queen in einem Telegramm. Damals habe sie gesehen, "was es den Spielern, Funktionären und Betreuern bedeutete, ein großes internationales Fußball-Turnier zu gewinnen". "Ich möchte Ihnen allen meine Glückwünsche und die meiner Familie zum Erreichen des Finales der Europameisterschaft aussprechen und meine guten Wünsche für morgen senden", schrieb die Queen. "In der Hoffnung, dass die Geschichte nicht nur Ihren Erfolg, sondern auch den Geist, die Hingabe und den Stolz festhält, mit dem Sie sich verhalten haben."

England trifft im Endspiel am Sonntagabend im Londoner Wembley-Stadion auf Italien. Die Queen gratulierte der Mannschaft zum Erreichen des Finales und wünscht den Spielern viel Glück. Nach Angaben von Englands Kapitän Harry Kane erhielten die Spieler auch einen Videoanruf von US-Schauspieler Cruise, der sich am Samstag das Damen-Finale des Tennisturniers in Wimbledon angeschaut hatte. Cruise habe sich gemeldet, um der Mannschaft "das Beste zu wünschen", sagte Kane. "Das war nett von ihm."

Auch der britische Premierminister Boris Johnson sprach den Spielern Mut zu. Die Mannschaft habe schon jetzt Geschichte geschrieben, indem sie das Finale erreicht habe, schrieb er in einem offenen Brief an Trainer Gareth Southgate und dessen Schützlinge. "Für die meisten Menschen in diesem Land ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass das passiert."

Seit 55 Jahren ohne Titelgewinn

England hat seit dem WM-Finale 1966 gegen Deutschland keinen Titel mehr gewonnen. 1996 überreichte die Queen den siegreichen deutschen Spielern nach deren EM-Triumph in Wembley den Pokal. Am Sonntag wird die Monarchin nicht im Stadion erwartet. Doch ihr Enkel Prinz William wird in seiner Funktion als Präsident des Fußball-Verbandes FA anwesend sein.

Zum EM-Finale werden 65.000 Zuschauer im Wembley-Stadion erwartet, so viele wie seit dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr nicht mehr bei einer Sport-Veranstaltung. Angesichts der angespannten Corona-Lage im Land aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante sehen viele Experten dies kritisch.