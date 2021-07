Der Finaleinzug des englischen Teams bei der Fußball-Europameisterschaft lässt auch die Herzen vieler britischer Promis höher schlagen. Besonders beeindruckend sind etwa die Reaktionen von Adele und Robbie Williams. Die beiden Popstars können ihr Glück kaum fassen.

Eine Schwalbe im 16-Meter-Raum, ein äußerst umstrittener Elfmeter und dann auch noch eine Laserpointer-Attacke auf Dänemarks Keeper Kasper Schmeichel - all das hat zum Sieg Englands im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft beigetragen. Doch wen interessiert all das schon im Nachhinein?

Das Mutterland des Fußballs steht zum allerersten Mal in seiner Geschichte in einem EM-Finale. Das bringt nicht nur Prinz William oder Großbritanniens Premier Boris Johnson zum Jubeln. Auch viele andere britische Promis flippen im Rausch des Triumphs regelrecht aus.

So postete etwa Sängerin Adele eine der ausgelassensten Reaktionen auf ihrer Instagram-Seite. Die 33-Jährige veröffentlichte einen Clip, der zunächst ihren Fernseher in der entscheidenden Strafstoß-Situation zeigt. Nachdem Schmeichel erst einmal den Schuss von Englands Harry Kane pariert, entfährt Adele ein entsetztes "Oh, no". Als der Kapitän der "Three Lions" dann im Nachsetzen den Ball aber doch noch im dänischen Tor versenkt, rastet die Sängerin vor Freude aus. Das Handy, mit dem sie die Szene eingefangen hat, schwenkt dabei wie wild durch die Gegend.

Auch Fußball-Nerd Robbie Williams hat das Spiel selbstredend live verfolgt. Seine Mimik im Angesicht des Triumphs spricht Bände. Den martialischen Jubelschrei des Sängers postete dessen Frau Ayda Field auf ihrer Instagram-Seite und schrieb dazu: "Exakt der Moment, in dem Robbie Williams realisierte, dass zum ersten Mal in seinem ganzen Leben der Fußball nach Hause kommen wird."

Bei einigen anderen englischen Promis war die Freude sicher ebenfalls groß, auch wenn es allem Anschein nach bei ihnen dann doch etwas entspannter zuging. So postete Sängerin Dua Lipa zum Beispiel mehrere Fotos, die sie in einer Runde mit Freunden während des Spiels zeigt.

Rita Ora verband das Schöne mit dem Nützlichen. (Foto: Instagram / ritaora)

Kollegin Rita Ora dagegen nutzte das Match offenbar sogar dazu, nebenher selbst ein bisschen zu trainieren. In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, wie das Spiel per Beamer an die Wand projiziert wird. Mittendrin steht ein Basketballkorb. Dazu schrieb Ora: "Work out while it's coming home!" ("Training während es nach Hause kommt!").

Doch später wurde die Sängerin allem Anschein nach dann doch auch von der Euphorie gepackt. "Yay!", kommentierte sie einen Clip mit dem jubelnden Harry Kane. Ein Foto des feiernden englischen Teams überschrieb sie zudem mit "Finale!".

Deutschland ist bezwungen, das EM-Endspiel erreicht. Was wohl erst abgehen wird, sollte England tatsächlich das komplette Turnier gewinnen? Das erfahren wir am Sonntagabend, an dem die "Three Lions" im finalen Showdown auf die Mannschaft von Italien treffen.