Ferrari erfreut sich vor dem zweiten Formel-1-Rennen in Silverstone an minimalen Verbesserungen, die Ansprüche sind spürbar gesunken bei der heftig kriselnden Scuderia - das Gleiche gilt für indes auch für Sebastian Vettels Lust auf diese Saison, seine letzte in Rot.

Wie lange 17 Sekunden Schweigen wirken, kommt wohl auf die Grundstimmung an. Am Sonntag in Silverstone wirkten sie wie eine Ewigkeit. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto funkte aufmunternde Worte in Sebastian Vettels Helm, der Deutsche war gerade als Zehnter durchs Ziel gefahren - und schwieg. Für 17 zähe Sekunden. Vettel schien keine Lust mehr zu haben auf Analysen, Durchhalteparolen, Nettigkeiten.

Und das passt gerade ins Bild. Das zweite Rennen in England am kommenden Sonntag (15.10 Uhr bei RTL und im Liveticker bei ntv.de) ist erst der fünfte Saisonlauf. Dieses Jahr, an dessen Ende Vettel von den Roten ausgebootet wird, könnte noch ein sehr langes werden. "Die Beziehung ist weg, die Chemie ist weg, die Ehe ist beendet", sagte unlängst schon ein Beobachter, der Vettel gut kennt: Mark Webber war jahrelang sein Teamkollege bei Red Bull, und für ihn ist die Sache klar. "Sebastian hat einen roten Rennanzug an, er fährt ein rotes Auto, aber er tut das nur noch für sich selbst", sagte er dem Podcast In the fast Lane: "Je früher dieses Szenario beendet ist, desto besser."

Aus zwei Gründen ist es so schwierig für Vettel. Auf der einen Seite muss er für ein Team fahren, das ihn ganz offiziell nicht mehr haben will, das in Zukunft alles auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc setzt und diesen im Zweifel schon in diesem Jahr bevorzugen wird. Auf der anderen Seite merkt der Hesse auch Woche für Woche, dass er sich kein zufriedenstellendes Ende der Zeit in Rot erarbeiten kann. Es liegt einfach nicht mehr in seiner Hand, weil Auto und Antrieb nicht mitspielen.

"Wir sind nah an den anderen dran"

Wie sehr man in Maranello die Ansprüche bereits zurückgeschraubt hat, zeigt die interne Bewertung des Rennens in Silverstone. Dort änderte man die Aerodynamik, nahm Abtrieb weg, um auf den Geraden schneller zu sein. Das brachte laut Binotto "ein paar Zehntelsekunden". Zwar genüge das längst nicht, um an Mercedes und Red Bull heranzukommen, "aber wir sind nah an den anderen dran". Best of the Rest, das muss der Anspruch sein für Ferrari 2020. Erschwerend kommt für Vettel hinzu, dass die Änderungen nicht zu seinen Stärken und Schwächen passen: Setups mit geringem Abtrieb waren nie nach Vettels Geschmack.

Deutlich besser kommt Leclerc damit zurecht. Am Sonntag wurde er - auch begünstigt durch Ausfälle der Konkurrenz - Dritter. Der Monegasse hat nun ein Auto, mit dem er zumindest arbeiten kann. Vettel schwieg im Funk übrigens so lange, dass der Kommandostand irgendwann an einer stabilen Verbindung zweifelte. "Radio check?", sagte der Renningenieur daher irgendwann in die Stille hinein. Und dann erst antwortete Vettel. "Ich hatte sehr wenig Vertrauen ins Auto", sagte er knapp, "es war Runde für Runde ein Kampf, nichts hat geholfen."