Für Sebastian Vettel ist es ein Wochenende zum Vergessen: Nach Corona-Infektion erstmals in dieser Formel-1-Saison dabei, kommt er nicht ins Ziel. Er crasht so hart in die Bande, dass er anschließend zum Arzt muss. Auch Weltmeister Max Verstappen muss seinen Boliden abstellen - der brennt.

Sebastian Vettel ist bei seiner Formel-1-Rückkehr in Melbourne nach einem Dreher ausgeschieden. Auch Weltmeister Max Verstappen ist nicht mehr mit dabei, er musste mit qualmendem Motor ausrollen lassen.

Vettel krachte nach einem Fahrfehler in der 23. Runde beim Grand Prix von Australien mit der Front seines Aston Martin in die Leitplanke. Der demolierte Wagen musste von der Strecke geschoben werden, für Vettel war das Rennen vorzeitig beendet. Anschließend kam das Safety-Car auf den Kurs gefahren. Die Unfallstelle musste von Trümmerteilen gereinigt werden.

Für Vettel ging es ins Medical Center. Die Gründe sind unklar, es gibt bislang keine Informationen von Aston Martin. Bei Sky war auf den Bildern zu sehen, wie er mit dem Kopf hart durchstukte, der Helm krachte sogar auf das Lenkrad. "Ich tippe darauf, dass es der Winkel war. Nach vorne rechts ist doof", sagte Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher. Entwarnung gab es eine Weile später, als Vettel ohne sichtbare Einschränkungen das Medical Center verließ und über das Gelände lief.

Vettel hatte die ersten beiden Saisonrennen nach einer Corona-Infektion verpasst. In Australien erlebte der 34-Jährige ein verkorkstes Wochenende mit Motorproblemen, einem Bußgeld für eine verbotene Motorroller-Fahrt und einem Unfall im Abschlusstraining.

In der 39. Runde musste Verstappen seinen Red Bull abstellen. Ein Defekt verhinderte die weitere Teilnahme am Rennen, in dem er bis dato auf Rang zwei hinter Charles Leclerc im Ferrari gelegen hatte. "Ich rieche etwas Komisches", hatte Verstappen an die Box gefunkt. Ein Brand musste an seinem Boliden gelöscht werden. Für den Niederländer ist es bereits der zweite Ausfall in dieser Saison, nachdem er auch zum Saisonauftakt in Bahrain aufgrund eines Motorfehlers kurz vor dem Ziel aufgeben musste.