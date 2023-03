AS Rom mauert sich in EL weiter

Die AS Rom verteidigt sich bei Real Sociedad San Sebastian ins Viertelfinale der Europa League. Im Parallelspiel liefern sich Sporting Lissabon und der FC Arsenal wie schon im Hinspiel einen engen Schlagabtausch. Am Ende muss das Elfmeterschießen entscheiden.

Der FC Arsenal muss die Hoffnung auf den ersten internationalen Titelgewinn seit 1994 abschreiben. Im Achtelfinale der Europa League scheitert der Premier-League-Tabellenführer auf dramatische Art und Weise gegen Sporting Lissabon. Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel in Portugal steht es nach 90 Minuten 1:1, aufgrund der abgeschafften Auswärtstorregel geht es in die Verlängerung, in der kein weiteres Tor mehr fällt. Das Elfmeterschießen muss her, um einen Sieger zu ermitteln - und weil Arsenal-Stürmer Gabriel Martinelli als einziger Schütze nicht trifft, zieht Sporting mit einem 5:3 im Elfmeterschießen ins Viertelfinale ein.

Dabei hatte der frühere Gladbacher Granit Xhaka die Londoner in der 19. Minute in Führung gebracht. Ein Steilpass von Jorginho öffnete den Raum für Martinelli, der im ersten Anlauf zwar an Sporting-Torhüter Adan scheiterte. Doch Xhaka staubte ab und verwertete den Abpraller zum 1:0. Die Gunners mussten allerdings in der Anfangsphase auch gleich zweimal wechseln, mit Takehiro Tomiyasu und William Saliba verletzten sich zwei Defensive.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Abwehr Arsenals trotzdem stabil, ehe ein genialer Moment von Pedro Goncalves den Ausgleich einleitete. In der 62. Minute gewann Sporting den Ball an der Mittellinie, Goncalves dribbelte noch kurz, ehe er aus rund 50 Metern abzog. Und traf. Arsenals Keeper Aaron Ramsdale hatte zu weit vor dem Tor gestanden, um den Kunstschuss noch ablenken zu können. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zur 120. Minute, in der Verlängerung schwanden vor allem bei Lissabon die Kräfte. Manuel Ugarte holte sich in der 118. Minute noch die zweite Gelbe ab, musste mit Gelb-Rot vom Platz. Dann wurde Adan zum Helden, weil er Martinellis Schuss abwehrte. Nuno Santos traf dann zum Sieg.

Längst entschieden war zu diesem Zeitpunkt das Duell zwischen Real Sociedad San Sebastian und der AS Rom. Der Conference-League-Sieger des Vorjahres hatte aus Italien einen 2:0-Vorsprung mitgebracht und anscheinend von Trainer José Mourinho die Maßgabe erhalten, diesen in erster Linie zu verteidigen. Schon in der ersten Halbzeit pfiffen die Heimfans wegen des sich anbahnenden Zeitspiels. Mikel Oyarzabal hatte in der 68. Minute die beste Chance zur Führung für Real Sociedad, scheiterte jedoch erst an Rui Patricio und dann an der Latte. So blieb es beim 0:0, mit dem die Roma das Viertelfinale der Europa League erreichte.