Der nächste deutsche Nationalspieler steht vor einem spektakulären Wechsel. Dass Antonio Rüdiger seinen FC Chelsea verlassen wird, das steht schon länger fest. Nun ist einem Medienbericht zufolge auch klar, wohin es den robusten Innenverteidiger im Sommer ziehen wird..

Der Transfer des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut einem Medienbericht perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins "The Athletic" einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Es wäre der nächste Transfer eines Innenverteidigers der Nationalmannschaft, nachdem Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) ihre Wechsel zu Borussia Dortmund bekannt gemacht hatten. Weil sein Vertrag bei Chelsea im Sommer ausläuft, kann Rüdiger den Champions-League-Sieger ablösefrei verlassen. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Verein der Premier League verlassen werde.

Der Klub darf derzeit weder Spielertransfers noch Vertragsverhandlungen tätigen. Grund sind Sanktionen der britischen Regierung gegen den Club und seinen russischen Noch-Inhaber Roman Abramowitsch. Dem Milliardär wird eine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt. Wegen des russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurden zahlreiche russische Staatsbürger von Großbritannien mit Sanktionen belegt.

Rüdiger war im Sommer 2017 von der AS Rom zu Chelsea gewechselt. Mit den Blues gewann er den FA Cup, die Europa League, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft. In fast fünf Jahren an der Stamford Bridge hatte er fünf verschiedene Trainer. Nachdem er unter Frank Lampard nicht mehr regelmäßig gespielt und kurz vor dem Abschied gestanden hatte, avancierte der Verteidiger unter Tuchel zu einem der absoluten Leistungsträger des Teams. Die Profikarriere des gebürtigen Berliners hatte einst beim VfB Stuttgart begonnen.