Die Superstars Lewandowski und Haaland sind weg, doch die Bundesliga rüstet im Sommer kräftig auf. Eigentlich will Borussia Dortmund mit einer Transfer-Offensive nach der Meisterschale greifen. Doch der FC Bayern kontert - und toppt den BVB locker. Dann gibt es da ja noch einen gewissen Mario Götze.

Borussia Dortmund war in die Transfer-Offensive gegangen, Bayern München konterte aber mehr als eindrucksvoll: Sadio Mané und Matthijs de Ligt sind die Top-Einkäufe des Sommers in der Fußball-Bundesliga, sie sollen den Rekordmeister zur elften Meisterschaft in Folge führen. "Die Aktivitäten der beiden Bayern-Bosse auf dem Transfermarkt sind wirklich fantastisch - das kann man nicht anders sagen", schrieb Rekordnationalspieler Lothar Matthäus unlängst in seiner Sky-Kolumne.

Der BVB geht indes trotz namhafter Neuzugänge als erster Anwärter auf die Vize-Meisterschaft ins Rennen. Um die Plätze hinter den Topfavoriten könnte es spannend werden. Die Abgänge von Weltfußballer Robert Lewandowski und Sturmtank Erling Haaland haben die Liga in puncto Attraktivität geschwächt, doch Bayern hat gleich für Ersatz gesorgt. "Für solche einzigartigen Fußballer kommen die Fans in die Stadien", sagte Bayern-Präsident Herbert Heiner.

Star-Neuzugang Mané vom FC Liverpool bringt die gewisse Magie und Unberechenbarkeit mit, traf auf Anhieb im Supercup am vergangenen Samstag. Auch Innenverteidiger und 77-Millionen-Neuzugang de Ligt ist eine echte Ansage und ein Transfer für die Zukunft. Der Niederländer soll mit seinen erst 22 Jahren als Führungsspieler vorangehen.

Kampf hinter FCB und BVB

Dabei sah zu Beginn des Transferfensters vieles danach aus, als würde der BVB ein ernstzunehmender Kontrahent um den Titel werden. Erst schnappte Dortmund den Bayern mit Niklas Süle einen Nationalspieler weg und legte dann mit Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und Karim Adeyemi von RB Salzburg noch zwei weitere DFB-Spieler nach.

Sébastien Haller sollte den Abgang von Haaland kompensieren, bekam jedoch in der Vorbereitung die Schockdiagnose: bösartiger Hoden-Tumor. Der neue Torjäger steht damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Dass Haller "nicht mit uns spielen darf, das hindert uns nicht daran, für ihn zu spielen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic mit emotionalen Worten. Ob stattdessen der quirlige Adeyemi die Wucht eines Haaland ersetzen kann, ist mehr als unwahrscheinlich.

Im Kampf um die Plätze hinter den beiden Top-Favoriten scheint einiges möglich. Pokalsieger Leipzig hat zuletzt mit dem Transfer von David Raum (TSG Hoffenheim) aufhorchen lassen. Bayer setzt indes auf Kontinuität und verlängerte mit Torjäger Patrik Schick und Ausnahmetalent Florian Wirtz jeweils bis 2027.

Wolfsburg und Frankfurt investieren kräftig

Die größten Transferausgaben hinter den Bayern und Dortmund (86 Mio.) konnten der VfL Wolfsburg (35,25) und Eintracht Frankfurt (26) verzeichnen. Vor allem die Bundesliga-Rückkehr von Weltmeister Mario Götze (zuletzt PSV Eindhoven) sorgte für Schlagzeilen, er soll beim Europa-League-Sieger eine wichtige Rolle bei der Mission Champions League spielen.

Und die Aufsteiger? Werder Bremen und Schalke 04 sind große Namen in der Bundesliga. Vor allem die Königsblauen haben im Sommer den Kader gründlich verändert. Großverdiener wie Ozan Kabak abgegeben und Spieler mit Potenzial wie Japan-Kapitän Maya Yoshida verpflichtet. Die Bremer hingegen setzen auf Kontinuität, das Team von Trainer Ole Werner hat sich im Vergleich zum Aufstiegsjahr wenig verändert. Ein Leistungsträger in Mitchell Weiser wurde gehalten, Bundesliga-Routine kam mit Amos Pieper von Arminia Bielefeld und Niklas Stark von Hertha BSC.