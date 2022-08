Übertragung, Kosten, Abos: Beim TV-Wirrwarr der Bundesliga-Spiele kann Fans leicht schwindelig werden. Denn ein Anbieter für alle Partien, das war einmal. Manches bleibt, manches ändert sich. Auf die Abonnenten kommen gestiegene Kosten zu. Ein Überblick.

Welche Anbieter haben Liverechte für die neue Saison erworben?

Sky, DAZN und Sat.1 können ihren Zuschauern Livebilder von Bundesliga-Partien bieten. Sat.1 zeigt frei empfangbar und parallel zu DAZN das Eröffnungsspiel am Freitag zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München (20.30 Uhr/außerdem im Liveticker bei ntv.de) sowie jeweils eine Partie am 15. und 16. Spieltag vor und nach der WM-Unterbrechung. Dazu kommt noch die Relegation zur 1. und 2. Bundesliga.

Wie teilen sich die Pay-TV-Anbieter die Partien auf?

Freitags ist DAZN dran und zeigt alle Spiele um 20.30 Uhr. Auch am Sonntag ist der Streamingdienst nun der einzige Anbieter und zeigt die Partien um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr sowie zehn Spiele um 19.30 Uhr. Samstags überträgt Sky alle Partien einzeln und in der Konferenz und zeigt auch das Topspiel um 18.30 Uhr. Sogenannte englische Wochen, also Partien am Dienstag und Mittwoch, laufen ebenfalls ausschließlich bei Sky.

Was kosten die Abos?

Wer die Möglichkeit haben möchte, alle Spiele zu sehen, kann dies als Neukunde mit einem Kombi-Abo von Sky mit DAZN für 38,99 Euro monatlich erreichen. Mit beiden einzelnen Anbietern wird es teurer. DAZN hat seine Preise in diesem Sommer deutlich erhöht und verlangt im Monatsabonnement 29,99 Euro statt zuvor 14,99 Euro. Im Jahrestarif müssen Kunden 24,99 Euro pro Monat aufbringen. Sky bietet die Bundesliga aktuell für Neukunden für 20 Euro pro Monat im ersten Jahr an, danach wird es teurer.

Weshalb ist der Preis bei DAZN gestiegen?

Der Streamingdienst, der auch das Gros der Champions-League-Partien im Portfolio hat, begründet seine Entscheidung mit "verstärkten Investitionen in den Sport" und in die "Qualität unserer Produktionen". Nach eigenen Angaben strahlt DAZN in Deutschland mehr als 100 Live-Events pro Woche und über 8000 Live-Sportübertragungen pro Jahr aus.

Wo kann man die Highlights der Spiele sehen?

Am Samstag im TV wie gewohnt in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr sowie im Aktuellen Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr. Am Sonntagabend sendet die ARD weiterhin Zusammenfassungen, Sport1 darf zudem am Sonntag auf die Partien vom Freitag und Samstag zurückschauen. Im Streamingsegment darf Axel Springer unmittelbar nach dem Abpfiff der Duelle Highlights zeigen. Freie digitale Clips gibt es am Montag auf den Plattformen der ARD, vom ZDF und Sport1 zu sehen.

Was ist mit der 2. Bundesliga?

Sky zeigt die Spiele am Freitag um 18.30 Uhr, am Samstag um 13 Uhr sowie am Sonntag um 13:30 Uhr exklusiv. Das Samstagabendspiel (20.30 Uhr) überträgt sowohl der Pay-TV-Sender als auch Sport1.

Was macht ntv.de?

Wir berichten natürlich weiterhin so umfassend wie möglich über die Bundesliga mit Reportagen von vor Ort, spielaktuellen Meldungen und Livetickern. Auch Highlights der 2. Liga und 3. Liga bilden wir ab.