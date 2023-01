Der Sieg gegen den FC Girona ist mühevoll. Aber auch ohne Robert Lewandowski gelingt Barça ein 1:0. Sie schießen ein Tor mehr als Rivale Real Madrid, die gegen Real Sociedad nur 0:0 spielen. Obwohl Barça der Konkurrenz enteilt, bleibt Real-Trainer Carlo Ancelotti sehr optimistisch.

Mit dem dritten Sieg nacheinander hat der FC Barcelona seine Tabellenführung in der spanischen La Liga ausgebaut. Weiterhin ohne den gesperrten früheren Bayern-Star Robert Lewandowski setzte sich Barcelona mit einiger Mühe 1:0 (0:0) beim FC Girona durch. Mit nun 47 Punkten aus 18 Spielen liegen die Katalanen fünf Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid (42). Die Königlichen kamen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos im Verfolgerduell mit dem Tabellendritten Real Sociedad San Sebastian nicht über ein torloses Remis hinaus.

Pedri (61.) erzielte nach einem Fehler von Gironas Torhüter Paulo Gazzaniga den Treffer des Tages. Für Barcelona waren es das dritte 1:0 in Folge und der insgesamt 15. Saisonsieg. Die Mannschaft um den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat überhaupt erst sechs Gegentore hinnehmen müssen. Gironas Trainer Michel sah kurz vor dem Schlusspfiff die Rote Karte (90.+4), weil er zu wüst protestiert hatte.

Nach der Begegnung gaben die Katalanen bekannt, dass Flügelspieler Ousmane Dembélé vorerst wegen einer Quadrizepsverletzung fehlen wird. Spanischen Medienberichten zufolge könnte der ehemalige Dortmunder drei bis vier Wochen ausfallen. Der Franzose war in der 26. Minute nach einem Zusammenprall mit Gironas Arnau Martinez ausgewechselt worden.

Trotz des wachsenden Rückstands will sich Real Madrid zumindest verbal nicht abschütteln lassen. Vor dem Spiel gegen Valencia am Donnerstag griff Trainer Carlo Ancelotti in die verbale Trickkiste. Ein Sieg dort, sagte der Mann, der gerne Kaugummi kaut, und "wir haben mehr Punkte als zum vergleichbaren Zeitpunkt in der vergangenen Saison".

Trotz des Unentschiedens zeigte sich Ancelotti nicht unzufrieden. "Es war eines unserer besten Spiele diese Saison. Real Sociedad konnte nicht so spielen, wie sie wollten. Wir haben sie hoch gepresst, wir haben mit der richtigen Intensität gespielt, waren gut mit dem Ball und leidenschaftlich ohne ihn. Wir hatten ein wenig Pech."