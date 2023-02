Der 1. FC Kaiserslautern bleibt ein ernster Aufstiegsaspirant: Am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga konterte der Aufsteiger einen zwischenzeitlichen Rückschlag imposant. Im Duell der Kellerkinder kann ein überraschend installierter Trainerroutinier einen Traumstart feiern.

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth 3:1 (1:0)

Der 1. FC Kaiserslautern ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen mit dem zehnten Saisonsieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster gewann gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 (1:0). Vor 39.124 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielten Terrence Boyd (22. Minute), Philipp Hercher (66.) und Kevin Kraus (69.) die Tore für den Aufsteiger, der als Tabellenfünfter jetzt 38 Punkte auf dem Konto hat. Für die Fürther, die nach einer Gelb-Roten Karte für Simon Asta (29.) eine Stunde lang in Unterzahl spielen mussten, traf Branimir Hrgota (62.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Franken verharren mit 26 Zählern im unteren Tabellenmittelfeld.

Für die Pfälzer ging es gut los. Boyd brachte den FCK, der zuletzt beim FC St. Pauli und SC Paderborn jeweils 0:1 verloren hatte, mit seinem elften Saisontor nach vorn. Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste trotz Unterzahl kurzzeitig die Spielkontrolle. Zunächst traf Marco Meyerhöfer (50.) nur den Pfosten, dann glich Hrgota aus. Die Partie drohte komplett zu kippen. Doch mit einem Doppelschlag sorgten Hercher per Kopf und Kraus im Anschluss an einen Eckball für die Entscheidung zugunsten der Hausherren, die in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bleiben.

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Dieter Hecking hat bei seinem Trainer-Comeback den Absturz des 1. FC Nürnberg vorerst gestoppt. Die erhoffte Aufbruchstimmung für den Kampf um den Klassenerhalt entfachte das schmeichelhafte 1:0 (0:0) im schwachen Krisenduell gegen den SV Sandhausen nach einem späten Foulelfmeter allerdings nicht. Der gefoulte Stürmer Kwadwo Duah trat selbst zum Strafstoß an und ließ die Nürnberger in der 86. Minute doch noch jubeln.

Bis dahin zeigte der "Club" vor 26.260 Zuschauern die bekannten Schwächen im Spielaufbau und beim Erarbeiten von Torchancen. Der SV Sandhausen mit seinem neuen Trainer Tomas Oral bleibt Tabellenletzter. Die Nürnberger verbesserten sich nach dem Zitterspiel bei Schnee und Graupel immerhin erstmal auf den zwölften Platz.

Hecking und sein Assistent Cristian Fiel hatten ihre Stühle weit vor der Trainerbank positioniert. Den roten besetzte Hecking, den schwarzen nahm U23-Trainer Fiel ein. Oral wiederum tigerte permanent an der Seitenlinie entlang. Es war eine unansehnliche Partie zweier der schwächsten Offensiven der Liga.

Sportvorstand Hecking, nach der Freistellung von Markus Weinzierl nun auch Interimscoach, nahm drei Änderungen in der Startelf vor und stellte sogar auf ein mutiges 4-3-3 um, das sich lange allerdings nicht auszahlte. Orals sechs Wechsel in der Anfangsformation erwiesen sich als kluge Schachzüge, zahlten sich am Ende aber nicht aus.

Holstein Kiel - SC Paderborn 07 1:1 (0:1)

Holstein Kiel hat die Siegesserie des SC Paderborn gestoppt. Nach zuvor vier Erfolgen in Serie spielte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok 1:1 (1:0) und verpasste es, zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz zu klettern. Vor den 12.469 Zuschauern brachte Maximilian Rohr die Gäste in der 31. Minute in Führung. Kiels Fabian Reese erzielte per Handelfmeter in der 66. Minute den Ausgleich.

Die Partie begann mit einem kleinen Schockmoment. Kiels Finn Porath wurde schon nach wenigen Sekunden von seinem Gegenspieler Marcel Hoffmeier unterlaufen, landete unsanft auf dem Rücken und musste behandelt werden. Der Angreifer konnte die Partie aber fortsetzen. Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase die besseren Chancen. So scheiterte Steven Skrzybski nach gutem Zuspiel von Reese am Paderborner Keeper Jannik Huth (17.). Das 1:0 erzielten aber die Gäste mit ihrer ersten Gelegenheit. Rohr entwischte seinem Gegenspieler Patrick Erras und köpfte den Ball aus kurzer Distanz ein.

Holstein war im Anschluss die dominantere Mannschaft. Große Tor-Gelegenheiten erspielten sich die Norddeutschen jedoch nicht. Paderborn wollte die knappe Führung verwalten, kassierte aber den Ausgleich. Nach einem Handspiel von Marco Schuster entschied Schiedsrichter Wolfgang Haslberger auf Elfmeter, den Reese mit etwas Glück verwandelte.