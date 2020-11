Kommt es zu einem Kuriosum und die englische Nationalelf richtet ihr Nations-League-Heimspiel auf deutschem Boden aus? Der Verband will das mit einer Ausnahmegenehmigung noch verhindern. Die Situation ist verzwickt, es geht um Corona und Nerze. Ein BVB-Star könnte in dem Spiel Geschichte schreiben.

Der englische Fußball-Verband FA hat bei der Regierung in London eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um das Nations-League-Spiel gegen Island am kommenden Mittwoch doch im Wembley-Stadion statt in Deutschland austragen zu dürfen. Die Corona-Beschränkungen untersagen eigentlich eine Einreise der Isländer aus Dänemark, wo das Team in der Nationenliga drei Tage zuvor zu Gast ist.

Hintergrund sind die in Dänemark entdeckten mutierten Coronaviren in Nerzen, die inzwischen mehrfach auch bei Menschen nachgewiesen wurden. Deshalb hatte die FA Deutschland als alternativen Spielort geprüft. Sie ist aber fest davon überzeugt, die Ansteckungsgefahr in London auf ein Minimum beschränken zu können.

"Wir haben mit dem isländischen Team vereinbart, dass sie mit einem privaten Charterflug an einem privaten Terminal ankommen und nur Zugang zum Hotel und zum Stadion erhalten", teilte ein Verbandssprecher mit. Es ginge der FA weder darum, "Kosten für ein England-Heimspiel in Deutschland" zu vermeiden, noch um den Verlust des Heimvorteils. Wo genau in Deutschland das Spiel stattfinden würde, steht noch nicht fest.

BVB-Star Bellingham vor Rekord

"Wir glauben, dass es im Interesse der englischen Mannschaft und aller Betreuer ist, lieber in Wembley zu spielen als international zu reisen - und dann dort unter denselben Vorgaben gegen dasselbe Team zu spielen, aber in einem anderen Land", hieß es weiter.

An diesem Donnerstag geht es für die Engländer zunächst in einem Freundschaftsspiel gegen Irland, das im Wembley-Stadion stattfindet, dann folgt das Nations-League-Duell in Belgien am Sonntag. In den kommenden Partien könnte Juwel Jude Bellingham vom BVB Geschichte schreiben.

Jüngster Debütant bei Birmingham City, jüngster Torschütze von Borussia Dortmund, jüngster Engländer in der Champions League und jüngster englischer U21-Torschütze: Im Alter von 17 Jahren hat Bellingham schon einige Rekorde eingeheimst. Nun winkt dem Teenager von Bundesligist Dortmund der nächste. Nach seiner ersten Nominierung für Englands A-Nationalteam könnte sich Bellingham als jüngster Spieler in die Torschützenliste der Three Lions eintragen. Vorausgesetzt, er kommt zum Einsatz. Vielleicht dann ja sogar in Deutschland.