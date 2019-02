Nach tagelanger Suchen ortet ein privater Spezialist das Kleinflugzeug, das mit dem Fußballer Sala an Bord vom Radar verschwand. Britische Behörden wollen das Wrack nun bergen. Doch die Operation ist kompliziert.

Zwei Wochen nach dem Absturz des argentinischen Fußballers Emiliano Sala über dem Ärmelkanal bereiten sich die britischen Behörden auf eine Bergung des Flugzeugwracks vor. In den kommenden Tagen werde eine "Unterwasser-Operation" zu dem Wrack am Grund des Ärmelkanals gestartet, teilte ein Sprecher der Behörde für die Untersuchung von Luftfahrtunglücken (AAIB) mit. Ob das gefundene Wrack tatsächlich gehoben werden könne, wollte der Sprecher nicht bestätigen. Derzeit würden noch Fakten in der Angelegenheit gesammelt.

Der private Bergungsunternehmer David Mearns, der das Wrack im Auftrag von Salas Familie am Sonntag geortet hatte, mahnte zur Eile. "So tragisch ein solcher Verlust ist: Es wird noch viel schlimmer, wenn die sterblichen Überreste nie geborgen werden", sagte Mearns in London. Daher sei es "absolut zwingend, nun mit der Bergung des Flugzeugs und der sterblichen Überreste zu beginnen."

Mearns hatte das Flugzeug geortet. Die AAIB teilte dann am Montag mit, an Bord des Wracks sei einer der beiden Insassen. Ob es sich um Sala handelt oder den britischen Piloten, ist nicht klar. Das Wrack liegt in knapp 70 Metern Tiefe.

"Ich habe solche Angst"

Die einmotorige Propellermaschine mit dem 28-jährigen Fußballer und dem britischen Piloten war vor zwei Wochen rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Sala wollte vom französischen Club FC Nantes zu Cardiff City in Wales wechseln, sein neuer Verein zahlte eine hohe Ablösesumme von 17 Millionen Euro für ihn.

Am 21. Januar holte Sala im Trainingszentrum von Nantes seine Sachen ab, bevor er sich mit der Propellermaschine vom Typ Piper PA-46 Malibu auf den Weg nach Großbritannien machte. Kurz vor seinem Verschwinden hatte Sala in einer WhatsApp-Nachricht an Freunde Sorgen über den Zustand der Maschine geäußert. "Ich habe solche Angst", sagte er in der Sprachnachricht. Die Maschine scheine auseinanderzufallen. Der 59-jährige Pilot hatte Medienberichten zufolge keine Zulassung für kommerzielle Flüge mit Passagieren.