Timo Werner traf zum ersten Mal seit einem halben Jahr in der Premier League.

Unter der Woche erlebt der FC Chelsea einen bitteren Champions-League-Abend, doch in der heimischen Liga kehrt man eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück: Beim Kantersieg in Southampton erlebt auch der ewig torlose Timo Werner persönliche Glücksmomente.

Nach dem enttäuschenden 1:3 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Real Madrid hat sich der FC Chelsea in der Premier League den Frust von der Seele gespielt. Beim FC Southampton gewann die Mannschaft von Thomas Tuchel mit 6:0 (4:0). Für die Londoner trafen Marcos Alonso (8. Minute), Mason Mount (16., 54.) sowie die deutschen Fußball-Nationalspieler Timo Werner (21., 49.) und Kai Havertz (31.). Chelsea festigt mit dem Kantersieg Platz drei, Southampton rutschte auf den 13. Rang ab.

Neben Verteidiger Antonio Rüdiger stellte Tuchel auch dessen DFB-Kollegen Havertz und Werner in die Anfangsformation. Nach zuletzt zwei Niederlagen mit sieben Gegentoren startete Chelsea sichtlich ambitioniert in die Partie. Bereits nach sieben Minuten klatschte der Ball zweimal nach Chancen von Werner ans Aluminium, ehe Alonso traf. Nur acht Minuten später erhöhte Mount mit einem Schuss aus etwa 20 Metern ins linke untere Eck zum 2:0. Und Chelsea ließ nicht nach. Werner umkurvte nach einem gewonnenen Laufduell Southamptons Torwart Fraser Forster und schob ins leere Tor ein. Havertz markierte nach einem erneuten Pfosten-Abpraller von Werner den nächsten Treffer.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Mannschaft von Ralph Hasenhüttl keine Zeit zum Durchatmen. Werner schnürte kurz nach Wiederanpfiff seinen Doppelpack. Es waren die ersten beiden Ligatreffer des Nationalspielers nach über einem halben Jahr: Zuletzt hatte Werner am 2. Oktober 2021 getroffen - im Hinspiel gegen den FC Southampton. Fünf Minuten später machte Mount das halbe Dutzend voll. Die Saints hingegen fanden über die gesamten 90 Minuten nie richtig ins Spiel. Für die Londoner steht nun am kommenden Dienstag (21 Uhr) das Rückspiel bei Real Madrid an.