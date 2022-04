Für Manchester United rückt die erhoffte Qualifikation für die Champions League in immer weitere Ferne. Nach der bitteren Pleite bei Abstiegskandidat Everton dürfte der Glaube langsam schwinden. Gut möglich, dass der Großklub in der kommenden Saison überhaupt nicht international spielt.

Trainer Ralf Rangnick und Superstar Cristiano Ronaldo geraten mit Manchester United im Kampf um einen Platz in der Champions League in immer größere Schwierigkeiten. Beim FC Everton verloren die Red Devils in der Premier League mit 0:1 (0:1). Anthony Gordon erzielte nach einem von Harry Maguire entscheidend unhaltbar abgefälschten Schuss in der 27. Minute das einzige Tor des Spiels. Für die Mannschaft von Coach Frank Lampard, die zuletzt fünf von sechs Spielen verloren hatten, waren es drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Maguire setzte mit dem bitteren Gegentreffer, zu dem er mit dem Rücken maßgeblich beitrug, seine Pechsträhne fort: Seit Monaten läuft der Kapitän der englischen Nationalmannschaft der Klasse hinterher, die ihn 2019 bei seinem Wechsel von Leicester City zu Manchester United zum teuersten Abwehrspieler weltweit gemacht hatte.

Kurz vor dem Spiel hatte sogar Bayern-Profi Alphonso Davies Witze über den Rekordmann gemacht: "Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Zieht euch das mal rein: Du bist Ronaldo. Einer der größten Spieler jemals. Im 21. Jahrhundert. Und wie heißt dein Kapitän? Harry Maguire ist dein Kapitän", stellte Davies perplex fest, der hinterher versicherte, er wolle "jetzt nicht Harry Maguire dissen". Kurios: Nach dem Gegentreffer reklamierte Maguire noch ein Handspiel von Nemanja Matic - seinem eigenen Mitspieler.

Der Lauf wird immer gruseliger

Von Uniteds Star-Ensemble rund um Ronaldo, Marcus Rashford und Paul Pogba kam über das gesamte Spiel zu wenig. Zehn Minuten vor dem Ende versuchte es Pogba mit einem Fernschuss, den Everton-Keeper Jordan Pickford gerade noch festhalten konnte.

Als Tabellensiebter wird es für den englischen Fußball-Rekordmeister immer enger mit der Qualifikation für den Europapokal. Auf Platz vier, den letzten Platz, der zur ersehnten Teilnahme an der Champions League berechtigt, fehlen mindestens drei Punkte. Tottenham Hotspur hat allerdings ein Spiel weniger, Arsenal London sogar zwei Spiele weniger absolviert. Der Rückstand könnte also noch anwachsen. Manchester United hat von den letzten sieben Pflichtspielen nur eines gewonnen.

Die Champions-League-Qualifikation ist das erklärte Ziel Rangnicks, der die vor der Saison hochkarätig mit dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho und Ronaldo verstärkte Team im November auf Platz 8 von Ole Gunnar Solskjaer übernommen. "Wir wollen den vierten Platz in der Liga erreichen, das ist das höchste Ziel, das wir erreichen können", hatte Rangnick noch im Februar verkündet. "Die Champions League wollen wir auf jeden Fall erreichen, aber das wird nicht einfach." Nun ist alles noch viel komplizierter geworden.