Real Madrid nimmt in der Champions League Kurs aufs Achtelfinale - vor allem dank Stürmer Karim Benzema. Für Gegner Schachtjor Donezk sieht es dagegen düster aus, genauso wie für den AC Mailand. Der verliert immerhin erstmals in der Gruppenphase nicht. Ein Erfolg aber gelingt nicht.

Real Madrid nimmt dank des Jubiläums-Treffers von Doppelpacker Karim Benzema weiter Kurs auf das Achtelfinale in der Champions League. Der spanische Rekordmeister setzte sich gegen Schachtjor Donezk mit 2:1 (1:1) durch. Benzema leitete dabei den Sieg mit dem 1000. Champions-League-Tor der Madrilenen ein, die mit neun Punkten zunächst die Tabellenführung in Gruppe D übernahmen.

Benzema knackte die 1000-Tore-Marke in der 14. Minute, nach einem Pass von Vinicius Junior musste der Franzose nur noch einschieben. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Fernando (39.). Benzema sicherte Madrid, mit Ex-Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf, schließlich den Sieg (61.), wiederum auf Vorlage von Vinicius Junior. Für den Stürmer waren es im 14. Pflichtspieleinsatz für die Madrilenen in dieser Saison die Tore 12 und 13.

Dem AC Mailand droht hingegen das vorzeitige Aus. Der italienische Top-Klub holte durch das 1:1 (0:1) gegen den FC Porto seinen ersten Punkt in der Königsklasse und bleibt Tabellenletzter in der Gruppe B. Für Porto traf Luis Diaz (6.), Chancel Mbemba bescherte Mailand durch ein Eigentor (61.) den ersten Punkt. Gewinnt Atletico Madrid am Abend beim FC Liverpool (ab 21 Uhr bei DAZN und im Liveticker bei ntv.de), kann Milan die ersten beiden Plätze nicht mehr erreichen. Für Porto ist mit fünf Zählern auf dem Konto die Tür zum Achtelfinale weiter offen.