Seit knapp einem Jahr ist Oliver Bierhoff nicht mehr beim DFB. Seitdem ist es ruhig in seinem Leben geworden, fast zu ruhig, er habe den Druck immer als etwas "Großartiges" empfunden, sagt der frühere Teammanager. Beim NFL-Klub New England Patriots ist er nicht hauptamtlich beschäftigt.

Oliver Bierhoff sieht sich nach seinem Abschied vom DFB weiterhin als größter Fan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sie sei und bleibe das wichtigste Team Deutschlands, sagte der Europameister von 1996 und frühere Direktor des Deutschen Fußball-Bundes der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Bierhoff war nach dem Vorrunden-Aus des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar beim Verband ausgeschieden.

Der 55-Jährige will die Heim-Europameisterschaft im kommenden Sommer als Fan erleben und auch in den Stadien dabei sein. "Was ich schon jetzt an Unterschied merke: Der Druck ist weg", sagte Bierhoff. "Ich spüre auch, was es für ein unglaubliches Privileg ist, unten auf dem Rasen stehen und Verantwortung für eine Mannschaft haben zu dürfen. Das ist etwas Großartiges. Ich war immer jemand, der gerne Druck und Verantwortung hatte."

Sein neuer Job ist zwar ebenfalls im Sport, aber "kein hauptamtlicher, operativer Job". Seit Mitte Oktober arbeitet Bierhoff als "Business Advisor" für den sechsmaligen Super-Bowl-Champion New England Patriots. Für ihn ist es kein ganz neues Terrain. "Ich bin Footballfan seit über 15 Jahren. Mich hat der Sport immer begeistert", sagte der 55-Jährige dem Sportinformationsdienst (SID). Football kann er vor seinem Fernseher anders genießen als Fußball. "Man ist nicht 90 Minuten an den Sessel gebunden. Man kann mal aufstehen, andere Dinge machen", so Bierhoff, er schätze "dieses amerikanische Sportschauen".

Bierhoff, verantwortlich für den deutschsprachigen Markt, steht in regelmäßigem Kontakt mit der Franchise. "Wir haben wöchentliche oder zweiwöchentliche Jour Fixe. Ich war mal zur Einführung zwei, drei Tage drüben und bin durch die Abteilungen gegangen", erklärte der frühere Fußball-Nationalspieler. Auch vor Ort werde er häufiger sein. "Es wird passieren, dass man alle zwei Monate mal rübergeht."

"Fußball ist weiter meine große Liebe"

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und im ntv.de-Liveticker) spielen die Patriots in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts. Bierhoff ist "natürlich da. Leider werde ich nicht zum Kick aufgerufen", sagte er mit einem Schmunzeln. Die bislang erzielten Einschaltquoten der NFL hierzulande haben ihn "persönlich ein bisschen überrascht. Dass es nicht nur ein punktueller Hype war", so Bierhoff: "Ich kriege das aus dem Freundes- und Bekanntenkreis mit, wie viele das verfolgen."

Dennoch hat sich auf seiner Beliebtheitsskala nichts verschoben. "Fußball ist weiter meine große Liebe", betonte Bierhoff gegenüber dem SID. Der neue Job sei "keine Abkehr vom Fußball", sondern "eine Erweiterung des Horizonts. Für mich ist es unglaublich spannend, auch hinter die Kulisse zu schauen."

Auf die EM in Deutschland sollten sich alle freuen, meinte der ehemalige Stürmer daher. "Wir erleben gerade eine Stimmung rund um die Nationalmannschaft, die gewisse Parallelen zur Stimmung im Land aufweist. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die EM positiv zu nutzen und die Stimmung etwas aufzuhellen", sagte Bierhoff der DPA. Das gehe am besten mit einer guten und erfolgreichen deutschen Nationalmannschaft. Den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte er als Top-Trainer, dem er genauso wie der Mannschaft die Daumen drücke.