Keinen Gewinner, aber Chancen in Serie liefert das Bundesliga-Duell zwischen Bremen und Frankfurt. Werder legt zweimal vor, schießt durch Maximilian Eggestein eines der schönsten Tore der Saison. Doch Frankfurt kontert cool und träumt von der Champions League.

Der Bundesliga-Höhenflug hat Eintracht Frankfurt vorerst auf einen Champions-League-Platz geführt. Die Hessen kamen in einem unterhaltsamen und intensiven Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:1) und verdrängten mit 31 Punkten zumindest bis Sonntag RB Leipzig von Platz vier. Werder Bremen (26) bleibt nach dem fünften Unentschieden auf Rang elf. Für die Hessen waren vor 42.100 Zuschauern Ante Rebic (35.) und Sebastien Haller (68./Handelfmeter) erfolgreich. Maximilian Eggestein (27.) und Martin Harnik (52.) hatten Werder zweimal in Führung gebracht. Werder-Coach Florian Kohfeldt wurde in der Nachspielzeit wegen Reklarmierens auf die Tribüne geschickt.

Werder Bremen und Eintracht Frankfurt schenkten sich nichts. (Foto: imago/Noah Wedel)

"Ein 0:0 wäre außergewöhnlich", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor der Partie. Warum der Österreicher sich so offensiv äußerte, wurde bereits in der Anfangsphase deutlich. Fast im Minutentakt kamen es zu Chancen. Zweimal klärte Eintracht-Keeper Kevin Trapp in höchster Not (7./12.), auf der Gegenseite hielt Werder-Torhüter Jiri Pavlenka einen artistischen Seitfallzieher von Luka Jovic (9.). Bei einem Kopfball von Haller hatte der Tscheche dagegen Glück, als der Versuch des Franzosen knapp vorbeiging (18.).

Eggestein macht's genial

Die Bremer überbrückten immer wieder mit schnellen Spielzügen das Mittelfeld. Vor allem Kapitän Max Kruse und Maximilian Eggestein waren als Ballverteiler auffällig und sorgten auch für Torgefahr. Warum U21-Nationalspieler Eggestein (Vertrag bis 2020) einer der begehrtesten Jungprofis der Liga ist, zeigte sich nach 27 Minuten. Mühelos setzte sich der 22-Jährige an der Strafraumgrenze gegen die komplette Eintracht-Defensive durch, feiner Hackentrick inklusive, und schoss unhaltbar für Trapp zur Werder-Führung ein.

Mit Ante Rebic und Sebastien Haller trafen zwei Drittel des magischen Frankfurter Dreiecks. (Foto: imago/Jan Huebner)

Die Gäste wirkten nach dem Eggestein-Tor, einem der schönsten Tore der Saison, wie ein angeknockter Boxer. Doch auch in schwierigen Situationen ist auf das Offensiv-Trio Verlass. Nach einem Zuspiel von Filip Kostic legte sich Rebic den Ball zurecht und schlenzte ihn zum 1:1 ins Bremer Netz. Werder musste nach 35 Minuten nicht nur den Ausgleich hinnehmen, sondern auch personell umbauen. Innenverteidiger Sebastian Langkamp musste nach einem Zusammenprall mit Haller raus, Milos Veljkovic ersetzte ihn.

Kruse, Harnik, Slalom, Tor

Werder blieb auch nach dem Seitenwechsel das aggressivere Team. Nach einem feinen Pass von Kruse in den Lauf von Harnik umkurvte der Österreicher Trapp und schob den Ball ins Tor. Wieder konnte Kruse fünf Minuten später erhöhen, sein Lupfer lenkte Trapp mit einer Glanzparade am Tor vorbei.

Die Eintracht wankte kurz, zeigte aber erneut eine Reaktion. Erst konnte Pavlenka einen Kostic-Kopfball parieren, dann hatte Werders Außenverteidiger Ludwig Augustinsson einen Blackout, als er liegend im Strafraum die Hand auf dem Ball hielt. Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) zeigte nach einem Hinweis seines Assistenten auf den Elfmeterpunkt. Haller verwandelte souverän (68.) zum Ausgleich. In der Nachspielzeit verzichtete Schmidt nach Video-Überprüfung nach einem Handspiel von Niklas Moisander auf einen weiteren Handelfmeter für Frankfurt.