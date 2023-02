Der FC Brentford spielt eine starke Runde in der Premier League, mit dem Titel hat man selbst allerdings nichts zu tun - und doch macht der Klub des deutschen Kevin Schade die Liga wieder ein bisschen spannender. Weil man dem souveränen Tabellenführer einen Punkt abtrotzt. Borussia Dortmund wird derweil mit Wohlwollen verfolgen, was in London passiert.

Spitzenreiter FC Arsenal hat vor dem Premier-League-Topspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de) gegen Meister Manchester City den nächsten kleinen Rückschlag erlitten. Nach dem 0:1 beim FC Everton kamen die Gunners nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den FC Brentford. Der Vorsprung auf die Cityzens beträgt derzeit sechs Zähler. Leandro Trossard (66.) schoss die Gastgeber in Führung, Ivan Toney markierte das verdiente 1:1 (74.). Der deutsche Vitali Janelt wurde kurz vor dem Ausgleichstreffer bei Brentford ausgewechselt, Angreifer Kevin Schade wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.

Ursprünglich hätte das Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal bereits am 19. Oktober 2022 stattfinden sollen. Doch weil die Londoner aufgrund des Todes von Queen Elisabeth II. ihr Europa-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven verschoben, musste auch das für den Ausweichtermin vorgesehene Premier-League-Duell mit dem Titelverteidiger verlegt werden - und findet nun mit vier Monaten Verspätung statt. Für das Rückspiel treffen sich beide Teams schon im April wieder. Dann könnte es schon um eine Vorentscheidung im Titelrennen gehen.

BVB-Gegner kommt nicht voran

Der FC Chelsea bleibt vor dem Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund derweil nur Mittelmaß. Die Blues kamen bei West Ham United nur zu einem 1:1 (1:1) und stehen nach dem dritten Liga-Unentschieden in Serie mit 31 Punkten nur im Tabellenmittelfeld. Am Mittwoch gastiert das Team von Trainer Graham Potter im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim BVB.

Für die Gäste-Führung sorgten zwei hochkarätige Winter-Neuzugänge. Ein perfektes Zuspiel von Argentiniens Weltmeister Enzo Fernández verwertete Stürmer João Félix problemlos zur 1:0-Führung (16.). Mit der ersten guten Gelegenheit kam West Ham zum Ausgleich: Der frühere Chelsea-Profi Emerson nutzte eine Kopfball-Verlängerung von Jarrod Bowen aus kurzer Distanz zum 1:1 (28.).

Im weiteren Spielverlauf hatten beide Clubs in einer temporeichen Begegnung zahlreiche gute Gelegenheiten. Chelsea zeigte über Mychajlo Mudryk und Nationalspieler Kai Havertz gute Angriffe, doch der Dortmund-Gegner hat weiterhin Schwächen in der Defensive. Glück hatte das Potter-Team fünf Minuten vor Schluss, als Tomas Soucek das 2:1 für West Ham erzielte. Declan Rice stand nach Video-Überprüfung zuvor jedoch knapp im Abseits. Tottenham Hotspur verlor vor dem Champions-League-Spiel beim AC Mailand am Dienstag bei Leicester City mit 1:4 (1:3).