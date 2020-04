Youssoufa Moukoko ist 15 Jahre alt und hat in der U19-Bundesliga in 20 Spielen 34 Tore erzielt. Ab November dürfte der Stürmer für die Profis von Borussia Dortmund auflaufen. Die DFL-Klubs stimmen einem BVB-Antrag zu. Dortmunds Lars Ricken betont, dass es dabei aber um etwas anderes gehe.

Für das Dortmunder Supertalent Youssoufa Moukoko ist der Weg in die Fußball-Bundesliga frei. Die Bemühungen von Borussia Dortmund um eine vorzeitige Spielerlaubnis für jüngere Spieler in der Bundesliga waren erfolgreich. Die DFL-Versammlung stimmte am Dienstag mit großer Mehrheit dem Antrag des Revierklubs zu, wonach ein Spieler bereits nach Vollendung seines 16. Lebensjahres eingesetzt werden darf. "Wir sind sehr froh über diese Entscheidung", sagte BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken am Donnerstag dem "Kicker". Damit könnte der aktuell noch 15-jährige Moukoko bereits im kommenden November in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen.

Bisher war das nur erlaubt, wenn ein Spieler sein 18. Lebensjahr vollendet hatte oder zum jüngeren Jahrgang der U19 zählte. Zuvor hatte der BVB stets betont, dass es ihm nicht um eine "Lex Moukoko" gehe. Vielmehr sollte laut Nachwuchs-Koordinator Lars Ricken ein "großer Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Ligen und internationalen Wettbewerben" beseitigt werden, "weil wir sehr junge Spieler, die über außergewöhnliches Talent verfügen, in Deutschland nicht im Profiteam einsetzen dürfen."

Moukoko gilt als eines der größten Talente in Deutschland. In der laufenden Spielzeit traf er für die U19 des BVB in 20 Ligaspielen 34-mal und legte neun weitere Tore auf - und war so an 43 der 65 Dortmunder Treffer direkt beteiligt. Der schnelle Angreifer, der auch schon für die deutsche U16 auflief, feiert am 20. November seinen 16. Geburtstag. Ab diesem Datum dürfte Moukoko, der bereits mit der Profimannschaft trainiert hat, auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen.

Durch die Senkung der Altersgrenze ist die DFL dem Beispiel der anderen europäischen Topligen (England, Spanien, Italien, Frankreich) gefolgt. Bisher ist der Deutsch-Türke Nuri Sahin als jüngster Spieler in der Bundesliga-Geschichte für Dortmund aufgelaufen. Der mittlerweile 31-Jährige, der seit 2018 bei Werder Bremen unter Vertrag steht, war bei seinem Debüt im August 2005 genau 16 Jahre und 335 Tage alt und gehörte dem jüngeren Jahrgang der damaligen U19 an.