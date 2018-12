Nach der vergeigten Fußball-Weltmeisterschaft setzt der DFB zur Aufarbeitung an. Der zum Synonym für die Entfremdung des Teams mit den Fans gewordene Begriff "Die Mannschaft" steht auf der Kippe. Eine Studie bringt nun aber überraschende Ergebnisse.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird weiterhin als "Die Mannschaft" auftreten. Das bestätigte Team-Manager Oliver Bierhoff der "Bild"-Zeitung. "Nach der WM haben wir vieles kritisch hinterfragt, auch die Marke 'Die Mannschaft'. Die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung bestärken uns darin, weiter daran festzuhalten", sagte er. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte die Diskussion um den Slogan nach dem WM-Desaster befeuert. "Ich nehme auch wahr, dass an der Basis der Begriff 'Die Mannschaft' als sehr künstlich empfunden wird. Auch das sollten wir auf den Prüfstand stellen", hatte er betont.

Laut besagter Studie aber habe der Begriff vor allem bei jungen Leuten und Frauen eine hohe Akzeptanz. Eine Abneigung gebe es dagegen bei Männern ab 60 Jahren. Auch im Ausland habe der Slogan einen hohen Wiedererkennungswert. Deshalb habe das DFB-Präsidium vergangene Woche in Hamburg zugestimmt, den Begriff zu behalten, bestätigte Bierhoff auf Nachfrage des SID. In vielen Medien, auch bei n-tv, war der Begriff nach der historischen Pleite in Russland als seelenloses Marketingkonstrukt zu einem Synonym für die Entfremdung des DFB und der Nationalmannschaft von den Fans geworden.

Auf und neben dem Platz ist wichtiger

"Viel wichtiger aber als irgendeine Bezeichnung ist, dass wir uns wieder als echte Mannschaft auf und neben dem Platz präsentieren und für unsere Werte wie Teamgeist, Spielfreude, Fairplay und Erfolg stehen", ergänzte Bierhoff: "Wir haben nach der WM einige Maßnahmen ergriffen - und die Spieler haben gezeigt, dass sie diese mit Herz umsetzen. Den eingeschlagenen neuen Weg werden wir konsequent fortsetzen." Die DFB-Auswahl wirbt auf ihren Trikots, Fan-Artikeln oder etwa dem Teambus mit dem Begriff. Er wurde 2015 eingeführt - auch, weil die deutsche Elf im Ausland häufiger als "Die Mannschaft" bezeichnet wurde.

Eine Änderung gibt es aber doch, wie Generalsekretär Friedrich Curtius der "Bild" sagte: "Der Name soll zum Beispiel im Rahmen von Länderspielen dezenter platziert und zurückhaltender genutzt werden." Das nächste Länderspiel steigt am 20. oder 21. März in Wolfsburg. Ein Gegner für "Die Mannschaft" ist noch nicht gefunden. Zuletzt hatte die Mannschaft in der Nations League gegen die Niederlande 2:2 gespielt. Sportlich war das Duell bedeutungslos, denn die DFB-Elf stand bereits als Absteiger aus der A-Gruppe fest.