Der ewige WM-Geheimfavorit bekommt einen deutschen Trainer: Domenico Tedesco kehrt dem Klubfußball den Rücken und wechselt als Auswahlcoach nach Belgien. Der WM-Dritte von 2018 suchte nach einem enttäuschenden Turnier in Katar einen neuen Übungsleiter.

Mit den Worten "Viel Glück, Trainer" begrüßt der offizielle Twitter-Account der belgischen "Roten Teufel" seinen neuen Nationalcoach Domenico Tedesco. Der 37-Jährige ist der Nachfolger von Roberto Martinez, unter dessen Führung die belgischen Fußballer bei der Weltmeisterschaft in Katar schwer enttäuscht hatten und schon in der Vorrunde gescheitert waren. Der Spanier hatte anschließend seinen Rücktritt erklärt.

Tedesco soll von einer Taskforce des belgischen Verbandes als Wunschkandidat auserkoren worden sein, seine Aufgabe ist nun die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Das erste Qualifikationsspiel findet am 24. März in Stockholm gegen Schweden statt. Vier Tage später spielt Belgien gegen die DFB-Elf.

"Für mich ist es eine große Ehre, neuer Cheftrainer der belgischen Nationalmannschaft zu sein", sagte Tedesco, der einen Vertrag bis 2024 erhält, laut Verbandsmitteilung: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin extrem motiviert. Ich hatte schon ab dem ersten Gespräch ein sehr gutes Gefühl." Tedesco hatte zuvor den Bundesligisten Rasenballsport Leipzig trainiert, war jedoch im September nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Schachtjor Donezk zum Auftakt in die Champions-League-Gruppenphase von seinen Aufgaben entbunden worden.

Die belgische Auswahl um Spielmacher Kevin de Bruyne von Manchester City wird seit Jahren bei internationalen Turnieren immer wieder zum Geheimfavoriten erklärt, konnte jedoch mit Ausnahme der WM 2018 in Russland die großen Erwartungen nie erfüllen. Dort war Belgien im Halbfinale am späteren Weltmeister Frankreich gescheitert und hatte anschließend das Spiel um Platz drei gegen England für sich entschieden. In Katar dagegen war nach 1:0 gegen Kanada, einem 0:2 gegen Marokko und einem 0:0 gegen Kroatien bereits Schluss.

Für Tedesco ist es derweil die erste Anstellung als Nationaltrainer, nachdem er über Stationen als Jugendtrainer beim VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim im März 2017 erstmals eine Profimannschaft übernommen hatte. Damals führte er Erzgebirge Aue überraschend noch zum Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga, anschließend verpflichtete ihn der FC Schalke. Nach einem 0:7 in der Champions League musste Tedesco im Frühjahr 2019 bei den Königsblauen gehen, im Herbst desselben Jahres wechselte er zu Spartak Moskau nach Russland. Dort verabschiedete er sich mit dem Gewinn der Vizemeisterschaft im Sommer 2021, ehe er im Dezember 2021 in Leipzig als Nachfolger von Jesse Marsch vorgestellt wurde.