Die Konkurrenz patzt, der FC Bayern nicht: Beim FC Schalke 04 erledigt das Team von Hansi Flick seine Arbeit sehr souverän, bekommt vom mutig aufspielenden Tabellenletzten aber vor allem anfänglich reichlich Gegenwehr. Matchwinner für die Münchner: Thomas Müller und Joshua Kimmich.

Der FC Bayern hat die Gunst der Stunde gnadenlos genutzt und sich im Titelrennen von seinen Verfolgern abgesetzt. Nach den Ausrutschern der Konkurrenz um RB Leipzig (2:3-Pleite beim FSV Mainz 05) siegte der Triple-Gewinner beim Tabellenletzten Schalke 04 absolut souverän mit 4:0 (1:0) und vergrößerte den Vorsprung auf sieben Punkte. Für Königsblau wird die Lage im Kampf gegen den vierten Abstieg in der Vereinsgeschichte nach der zehnten Pflichtspielpleite in Folge gegen die Bayern immer aussichtsloser.

Schalke 04 - Bayern München 0:4 (0:1) Tore: 0:1 Müller (33.), 0:2 Lewandowski (54.), 0:3 Müller (88.), 0:4 Alaba (90.)

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit (72. Schöpf) - Hoppe (72. Boujellab); Trainer: Gross.

München: Neuer - Süle, Jerome Boateng, Alaba, Davies (68. Hernandez) - Kimmich, Goretzka - Leroy Sane (64. Coman), Thomas Müller, Gnabry (63. Musiala) - Lewandowski (80. Choupo-Moting); Trainer: Flick.

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Gelbe Karten: Nastasic (2) - Jerome Boateng (4)

Vor genau einem Jahr, als der rasante Absturz begann, betrug der Rückstand auf die Münchner drei Zähler - jetzt trennen die beiden Klubs 35 Punkte. Im Duell der Torfabrik mit der Schießbude der Liga ging der Favorit lange schludrig mit seinen Chancen um. Thomas Müller brachte den Tabellenführer, der das Hinspiel mit 8:0 gewonnen hatte, per Kopf in Führung (33.). Robert Lewandowski sorgte mit seinem 23. Saisontor, seinem 21. im 24. Spiel gegen Schalke, für die Entscheidung (54.). Müller (88.) und David Alaba (90.) sorgten für den Endstand. Joshua Kimmich bereitete die ersten drei Treffer vor.

"In der ersten Hälfte hat die letzte Aktion gefehlt. Wir hatten ein paar Nachlässigkeiten. Wenn wir das Tempo angezogen haben, konnten wir uns in gute Abschlusspositionen bringen. Wir haben die Woche super durchgezogen. Wir haben dreimal gewonnen in drei Spielen. Wir haben neun Punkte geholt. Wir sind einen Riesenschritt nach vorne gekommen in der Tabelle. Das ist das, was zählt. Auch wenn wir die Gegner nicht überrollen", sagte Matchwinner Müller bei Sky. Schalkes Torwart Ralf Fährmann war dagegen natürlich enttäuscht: "Wir hätten uns belohnen können. Trotzdem waren die Bayern besser und haben verdient gewonnen. Jetzt kommen die Spiele, wo wir punkten müssen."

Neuer Rekord für Neuer

Welttorhüter Manuel Neuer hatte gleich doppelt Grund zum Jubeln: Denn neben dem Sieg stellte er mit dem 197. Bundesligaspiel ohne Gegentreffer einen Rekord auf. Damit überflügelte er Oliver Kahn, mit dem sich der 34-Jährige den Spitzenplatz in dieser Statistik geteilt hatte. Neuer benötigte nur 423 Spiele für die Bestmarke, Kahn stand in 557 Spielen (für den Karlsruher SC und Bayern München) auf dem Platz.

Die Gelsenkirchener, erneut ohne ihren noch angeschlagenen Rückkehrer und großen Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar, kamen zwar zu erstaunlich vielen Möglichkeiten. Doch am Ende stand die 13. Niederlage der Spielzeit. Seit mittlerweile 24 Pflichtspielen sind sie gegen den Serienmeister ohne Sieg. Neben Huntelaar (Wadenprobleme) fehlte bei den Gastgebern auch der zweite Rückkehrer: Linksverteidiger Sead Kolasinac musste wegen Oberschenkelproblemen zuschauen.

Vier Schalker beim FC Bayern

Bayern-Coach Hansi Flick bot drei Ex-Schalker auf: Neben Neuer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka stand auch Außenstürmer Leroy Sane wieder in der Startelf - erstmals seit dem Pokal-Aus beim Zweitligisten Holstein Kiel vor anderthalb Wochen. Gleiches galt für Nationalspieler Niklas Süle. Später wurde mit Eric Maxim Choupo-Moting noch ein vierter Akteur mit Schalker Vergangenheit eingewechselt.

Abwehrspieler Süle, der als Rechtsverteidiger überzeugte, leitete die erste Großchance der Münchner ein, Lewandowski setzte den Kopfball völlig unbedrängt knapp über die Latte (7.). Erstaunlich: Nicht nur der Rekordmeister suchte den schnellen Weg zum Tor, sondern auch der Tabellenletzte. Suat Serdar (8.) und Mark Uth (11.) scheiterten in aussichtsreichen Situationen per Kopf nur knapp.

Flick ärgert sich über Nachlässigkeiten

Nach rund 20 Minuten wurden die Bayern dominanter, Fährmann musste mit starken Reflexen eine Doppelchance durch Lewandowski und Serge Gnabry abwehren (23.). Allerdings ließen die Münchner - sehr zum Missfallen ihres Trainers - den Schalkern viel Platz für Konter.

Die Führung der Gäste durch Müllers Kopfball nach Flanke des starken Kimmich war dennoch folgerichtig - es war bereits der 13. Torschuss der Bayern. Auch nach der Pause blieb München dominant, erlaubte Schalke aber immer wieder hochkarätige Torchancen - wie für Matija Nastasic, der mit einem Kopfball nur um Zentimeter das Ziel verfehlte (52.). Lewandowski traf auf der Gegenseite eiskalt. Bitter für Fährmann, der insgesamt acht Großchancen vereitelte: Beim 0:4 durch Alaba sah er alles andere als gut aus, der Schuss aus großer Distanz rutschte ihm über die Handschuhe ins Tor.