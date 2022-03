Per Dreierpack zum 807. Treffer

Per Dreierpack zum 807. Treffer Furioser Ronaldo schnappt sich Tor-Weltrekord

Zuletzt in der Kritik, nun überragend: Cristiano Ronaldo.

Der englische Rekordmeister Manchester United feiert dank Superstar Cristiano Ronaldo im Duell um einen Champions-League-Platz einen wichtigen Erfolg gegen Tottenham Hotspur. Der fünfmalige Weltfußballer ist als dreifacher Torschütze der überragende Mann.

Dank einer überragenden Leistung des zuletzt heftig kritisierten Superstars Cristiano Ronaldo hat Ralf Rangnick mit Manchester United einen wichtigen Heimerfolg in der englischen Premier League gefeiert. Beim 3:2 (2:1)-Sieg gegen Tottenham Hotspur traf der Portugiese gleich dreimal. Es war der 49. Dreierpack in der Vereinskarriere des 37-Jährigen. Mit 807 Toren hält Ronaldo nun auch den FIFA-Rekord für die meisten Tore der Fußballgeschichte. Er löst damit den Tschechoslowaken Josef Bican (805) ab.

"Das war eine fantastische Leistung, mit Sicherheit die beste, seit ich hier Trainer bin", sagte Rangnick: "Es waren nicht nur die drei Tore, er hat auch sehr viel für die Mannschaft gearbeitet." Der Stürmer schoss die Red Devils im Old Trafford nach zwölf Minuten in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich für die Spurs durch Harry Kane (35. Minute/Strafstoß) traf Ronaldo zur erneuten Führung für United. Das Tor bereitete der Ex-Dortmunder Jadon Sancho mustergültig vor.

Und nach einem Eigentor von Harry Maguire (72.) war es wieder Ronaldo, der mit seinem Treffer (81.) für den Sieg sorgte, bevor er unter lautem Applaus ausgewechselt wurde. Durch den Erfolg verbesserte sich Manchester mit 50 Punkten zunächst auf den vierten Tabellenplatz. Allerdings hat das Rangnick-Team 29 Spiele absolviert, der direkte Konkurrent und Tabellenfünfte Arsenal, der 48 Zähler auf dem Konto hat, hat erst 25 Spiele gespielt.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben derwiel im Titelrennen in Schlagdistanz. Die "Reds" holten bei Brighton & Hove Albion einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg und liegt als Tabellenzweiter weiterhin nur drei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Manchester City. Für Liverpool war es der achte Ligasieg in Folge. Luis Diaz (19.) sorgte nach starker Vorarbeit des früheren Schalkers Joel Matip für die Führung, Star-Angreifer Mohamed Salah (61.) erhöhte per Handelfmeter. "Wir sind bereit, wir müssen nicht von einem Titelrennen sprechen, sondern wollen einfach unsere Spiele gewinnen", sagte Klopp.