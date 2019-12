Jürgen Klopp hat den FC Liverpool im Jahr 2019 zur Weltklasse-Mannschaft gemacht. Nach Champions League und Klub-WM ist die erste Meisterschaft seit 30 Jahren am Ende der Saison fast sicher. Davon will der Trainer allerdings nichts wissen.

Gemessen daran, was der FC Liverpool für ein Jahr erlebt hat, fiel der Abschluss ziemlich nüchtern aus. 1:0 gewann der Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister und enteilte Tabellenführer der Premier League die letzte Partie 2019 gegen die Wolverhampton Wanderers. Es war eine zähe Veranstaltung, die maßgeblich durch den Videoschiedsrichter geprägt wurde, sehr zum Unmut des Publikums. Die Feierlichkeiten nach Schlusspfiff waren ähnlich kühl wie die Dezember-Luft am River Mersey. Die Spieler winkten den Zuschauern zu, Trainer Jürgen Klopp schritt in Richtung Kop-Tribüne, verzichtete aber auf die gewohnte Sieger-Faust, und der Stadionsprecher ermahnte die Besucher, auf dem Heimweg keinen Müll in den Straßen von Anfield liegen zu lassen. Das war alles.

Das war das Ende eines Jahres, in dem der FC Liverpool Großes vollbracht hat. Er ist wieder zu einer der besten Mannschaften im Weltfußball geworden, aktuell wohl zu der besten. Er kann wieder genau so stolz auf die Gegenwart sein wie auf die schillernde Vergangenheit. Die sportlichen Leistungen entsprechen wieder dem eigenen Mythos. Und, das ist das Wichtigste aus Sicht der Fans: Der Weg ist geebnet, um am Ende der Saison das 30 Jahre lange Warten auf die Meisterschaft zu beenden. Tabellenführer Liverpool hat 13 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Leicester und liegt 14 Punkte vor Titelverteidiger Manchester City, und das mit einem Spiel weniger.

"Es ist erst die Hälfte der Saison vorbei"

Klopp hätte nach der Partie zum Jahresabschluss auf ein Jahr für die Ewigkeit zurück blicken können, auf das 4:0 gegen Barcelona im Champions-League-Halbfinale oder den Sieg im Endspiel von Madrid gegen Tottenham, er hätte über ein Jahr mit nur einer einzigen Niederlage in der Premier League referieren können (Anfang Januar bei Manchester City) oder über die hervorragenden Aussichten im Titelrennen. Doch das entspricht nicht seinem Naturell. Er ist ein Trainer, der es perfektioniert hat, im Hier und Jetzt zu leben.

"Jeder fragt mich, wie mein 2019 war. Mein 2019 war brillant. Aber das ist nicht wichtig. Es ist erst die Hälfte der Saison vorbei. Wer interessiert sich dafür, wie viele Punkte wir im Dezember haben?", sagte Klopp bei der Nachbesprechung der Partie gegen Wolverhampton. Der Weg zur Meisterschaft ist noch weit, Zwischenstände sind egal – diese Linie verfolgt Klopp seit Wochen, und er dürfte an ihr festhalten, bis Liverpool auch wirklich als Meister feststeht.

Dass dieser Moment am Ende der Saison kommen wird, daran gibt es kaum noch Zweifel. Die Mannschaft ist in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und steht nach 19 Partien bei 18 Siegen und einem Remis. Die Fachleute in England spekulieren sogar schon, dass Liverpool das Kunststück des FC Arsenal aus der Saison 2003/2004 wiederholen könnte und ohne Niederlage Meister wird. Um den Titel noch zu verspielen, wäre schon ein Kollaps von epochalem Ausmaß nötig. Darüber hinaus bräuchte es einen gnadenlosen Verfolger. Im Moment ist kein Team in Sicht, das es dem Tabellenführer auch nur annähernd so schwer macht, wie es Liverpool selbst in der Vorsaison mit Manchester City tat.

30 Jahre ohne Meistertitel

Klopp formt Fußballer zu Weltklassespielern: Sadio Mané zahlt es ihm gerne in Toren zurück. (Foto: picture alliance / Peter Powell/)

Klopps Team spielte die beste Saison der Vereinsgeschichte und wurde trotzdem nur Zweiter, mit einem Punkt Rückstand. Die Kontrahenten trieben sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Die allgemeine Erwartung war, dass das Rennen um den Titel in dieser Saison ähnlich fiebrig verlaufen würde. Doch nach aktuellem Stand muss diese Einschätzung revidiert werden. Liverpool ist auf Kurs, scheinbar mühelos Meister zu werden.

Nach 30 Jahren ohne Titel, in denen der Klub mehrmals dramatisch scheiterte, sieht es danach aus, als würde die Erlösung ohne Drama zustande kommen. Bis es soweit ist, muss Klopp die Spannung bei seiner Mannschaft hoch halten. Deshalb sagt er Sätze wie diesen nach dem Sieg gegen Wolverhampton: "Wir haben einfach eine Basis geschaffen, mit der wir von jetzt an arbeiten. Das ist alles." Ein Jahr wie dieses ist eine ziemlich gute Basis.