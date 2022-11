Zwischen der Vereinssaison und der Fußball-Weltmeisterschaft bleiben vielen Nationalteams nur wenige Tage zum Ausruhen und zur Vorbereitung. Doch Lionel Messi gönnt sich offenbar mehr Zeit, die er dank einer speziellen Klausel in seinem Vertrag bei Paris St. Germain erhalten darf.

Die Chancen auf den WM-Titel für Argentinien und Lionel Messi stehen gut, das südamerikanische Team geht als einer der Favoriten in das Turnier in Katar. Seit 35 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni ungeschlagen. Und Messi will nichts dem Zufall überlassen, sondern sich ganz gezielt auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Dank einer "Argentinien-Klausel" in seinem Vertrag ist dies offenbar möglich.

Eigentlich ist der Spielplan der europäischen Ligen eng gestrickt. Statt langer Vorbereitung mit dem Nationalteam, wie bei Turnieren im Sommer üblich, stehen wenige Tage vor dem WM-Auftakt noch Liga-Partien an. Messis Klub Paris St. Germain etwa spielt nur neun Tage vor dem ersten Argentinien-Spiel gegen Saudi-Arabien (22. November) noch in der Liga gegen den Abstiegskandidaten AJ Auxerre (13. November). Doch es sieht ganz so aus, als dürfte Messi darauf verzichten.

Eine in seinem Vertrag stehende Klausel, die sogenannte "Argentinien-Klausel", soll es ihm laut Journalist Gaston Edul von TyC Sports ermöglichen, Verpflichtungen mit dem Nationalteam über die des Klubs zu stellen. Zwar könne PSG-Trainer Christophe Galtier ein Veto einlegen, doch Messi und er pflegen dem Vernehmen nach ein freundschaftliches Verhältnis, sodass dies unwahrscheinlich erscheint. Noch hinzu kommt, dass PSG es wohl mehr wert sein dürfte, einen glücklichen Messi nach dem Turnier wiederzubekommen als einen, der vorher wegen möglichen Beharrens des Klubs auf das Spiel gegen den Abstiegskandidaten schlecht gelaunt sein könnte.

Letzte WM-Chance für Messi

Für Messi wird es sehr wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft seiner Karriere. Mit nun 35 Jahren hat er noch kein Turnier gewinnen können. Im Finale 2014 scheiterte Argentinien bekanntlich an Deutschland.

In 164 Länderspielen schoss Messi 90 Tore. 2021 beendeten er und seine Teamkollegen den langanhaltenden Titelfluch der Argentinier mit dem Gewinn der Copa América gegen Brasilien.

Argentinien trifft in der Gruppenphase neben Saudi-Arabien auch noch auf Mexiko und Polen - dort wird es zum Duell mit Superstar Robert Lewandowski kommen. Der glaubt wie viele Experten, dass Argentinien "einer der Top-Favoriten" ist, wie er dem FIFA-Magazin sagte. Dafür braucht das Team einen Messi in Top-Form. Die stellt er bei PSG aktuell unter Beweis: 12 Tore und 14 Vorlagen gelangen ihm in 18 Pflichtspielen dieser Saison.