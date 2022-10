Paulo Dybala ist 28 Jahre alt. Er hat noch maximal zwei Weltmeisterschaften in sich. Aber der Argentinier in Diensten von AS Rom könnte nun die erste Chance verpassen. Gut einen Monat vor dem WM-Auftakt in Katar verletzt er sich bei einem Elfmeter. Sein Trainer hat wenig Hoffnung.

Paulo Dybala wollte nur einen Elfmeter schießen. Er hätte es nicht machen sollen. Der Mittelfeldspieler von AS Rom traf im Spiel gegen US Lecce in der 48. Minute zwar vom Punkt, und wegen seines Treffers gewann die Roma das Spiel mit 2:1, doch das war seine letzte Aktion. Nicht nur in der Serie-A-Partie, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr. Was sehr, sehr ärgerlich für den Argentinier ist, der sich große Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM in Katar gemacht hat.

"Ich würde sagen, es sieht schlecht aus. Um nicht zu sagen: Sehr, sehr schlecht", erklärte Roma-Trainer José Mourinho nach dem Spiel bei DAZN: "Dummerweise ist es eher sehr schlecht als nur einfach schlecht." Was nun eben keine guten Nachrichten für Dybala sind, der so vor dem WM-Aus steht. Denn die Zeit rennt ihm davon. In kaum mehr als einem Monat beginnt das kontroverse Turnier in der Wüste Katars.

Der WM-Favorit hat immer noch Messi

"Ich bin kein Doktor, ich habe auch noch mit keinem Doktor gesprochen, aber aus meiner Erfahrung und aus dem, was Paulo mir erzählte, wird das sehr eng", ergänzte Mourinho über Dybala, der bei seinem Strafstoß eine Muskelverletzung erlitt, ausgewechselt wurde und sofort mit dicken Eispacks behandelt werden musste.

Der 34-malige argentinische Nationalspieler war im Sommer von Juventus Turin zur Roma gewechselt und zeigte sich in guter Form. Bei elf Saisoneinsätzen, die meisten davon als hängende Spitze, gelangen ihm sieben Treffer. Bei zwei weiteren Toren der Roma konnte er sich einen Assist gutschreiben lassen.

In der von Luis Scaloni trainierten Auswahl Argentiniens spielt Dybala momentan nur eine untergeordnete Rolle. Der 28-Jährige war in den vergangenen Monaten manchmal Teil des Kaders und manchmal nicht. Seinen letzten Auftritt für einen der großen WM-Favoriten absolvierte er Anfang Juni im Spiel gegen Italien. Damals kam er auf genau eine Minute Spielzeit. Während der Elfmeter für ihn also zu einer großen Tragödie werden könnte, wird er sehr wahrscheinlich kaum einen Einfluss auf das Abschneiden der Argentinier um Superstar Lionel Messi haben.