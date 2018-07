Sport

"Manchmal übertreibe ich": Neymar gesteht Fehler bei Fußball-WM ein

Fußball-Superstar Neymar fällt während der WM in Russland vor allem durch seine Schwalben und sein egozentrisches Auftreten auf. Nun gibt er in einem Sponsoren-Video Fehler zu. Außerdem versichert er, sich gebessert zu haben.

Brasiliens Fußball-Superstar Neymar hat sich in einem Sponsorenvideo erstmals zu seinen Schwalben und seinem egozentrischen Auftreten bei der WM in Russland geäußert. Dabei gibt er zu, mit einigen seiner Reaktionen über das Ziel hinausgeschossen zu sein. "Ihr mögt denken, dass ich es übertreibe. Und manchmal übertreibe ich es auch. Aber die Wahrheit ist, dass ich auf dem Platz leide", sagte der 26-Jährige in dem Clip, den er über die sozialen Netzwerke verbreitete und der auf mehreren brasilianischen TV-Kanälen ausgestrahlt wurde. In ihm drin sei immer noch ein kleiner Junge, begründete der Angreifer von Paris Saint-Germain sein oft eigenwilliges Verhalten. "Manchmal begeistert dieser Junge die ganze Welt. Manchmal irritiert er die ganze Welt."

Laut "The Fiver" vom "Guardian" lag der 26-Jährige bei der WM insgesamt 13 Minuten und 50 Sekunden auf dem Boden - und verzögerte damit das Spiel. Die Leute könnten denken, dass er zu oft hingefallen sei bei der WM, so Neymar in dem Video. "Aber die Wahrheit ist nicht, dass ich hingefallen bin. Ich bin zusammengebrochen", sagte er mit Blick auf das für ihn und seine Teamkollegen enttäuschende Viertelfinal-Aus der Brasilianer gegen Belgien. Er habe noch nicht gelernt, wie es sei, frustriert zu sein oder das Publikum zu enttäuschen. "Und ihr könnt mir glauben, dass das mehr schmerzt als jeder Tritt gegen meinen operierten Fußknöchel."

Während und nach der WM war Neymar auch in Brasilien für seine wiederholten Schwalben oder Schauspieleinlagen heftig kritisiert worden. Im ZDF hatte Ze Roberto über seinen Landsmann gesagt: "Es sah aus, als wäre der Fuß durchgebrochen." Die Zeitung "Estado de Minas" schrieb: "Neymar muss nun sein Verhalten überdenken." Nach dem Achtelfinale hatte Mexikos Nationaltrainer Juan Carlos Osorio gewettert, es sei eine "Schande für den Fußball". Und weiter: "Das ist ein schlechtes Beispiel für die ganze Welt und all die Kinder vor dem Fernseher. Es sollte nicht so viel Schauspielerei geben."

Neymar versicherte in dem Video, er habe sich geändert. Er habe lange gebraucht, um die "Kritik zu akzeptieren, um in den Spiegel zu schauen und ein neuer Mann zu werden", er sei gefallen, "aber nur wer fällt, kann wieder aufstehen". Er forderte die Fans auf, ihn wieder zu unterstützen. "Ihr könnt weiter Steine auf mich werfen, oder ihr werft diese Steine weg und helft mir, aufzustehen."

Quelle: n-tv.de