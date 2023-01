Ohne Messi, ohne Neymar, ohne Punkte: Im Spitzenspiel der französischen Liga verliert Meister Paris Saint-Germain erstmals in dieser Saison. Auch, weil zwei Superstars aus unterschiedlichen Gründen fehlen.

Ohne Lionel Messi und den gesperrten Neymar hat Paris Saint-Germain in der Ligue 1 die erste Saisonniederlage kassiert. Im Topspiel der französischen Fußball-Meisterschaft verlor der Tabellenführer bei Verfolger RC Lens mit 1:3 (1:2). Die 1:0-Führung der Gastgeber durch Przemyslaw Frankowski (5. Minute) hatte Hugo Ekitike nur drei Minuten später egalisiert. Doch Lois Openda (28.) und Alexis Claude-Maurice (47.) unmittelbar nach der Pause besiegelten die erste Saisonniederlage für PSG, das nun nur noch vier Punkte Vorsprung auf Lens hat.

Bei PSG fehlte weiterhin Messi, der nach dem Gewinn des Weltmeister-Titels noch Urlaub hat. Der Brasilianer Neymar, nach dem frühen WM-Aus der Selecao schon wieder zurück im Ligaalltag, hatte seine Mannschaft beim schmeichelhaften 2:1-Erfolg gegen den abstiegsbedrohten Racing Straßburg und folgenreich geschwächt: In der 61. Minute hatte Neymar die Gelbe Karte wegen eines Foulspiels gesehen, zwei Minuten darauf flog er nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz. Laut dem TV-Sender Canal+ verließ der 30-Jährige noch während des Spiels das Prinzenparkstadion.

Der verbliebene Superstar im PSG-Ensemble konnte das Fehlen der prominenten Kollegen nicht kompensieren: Kylian Mbappé, mit acht Treffern WM-Torschützenkönig, stand die komplette Distanz auf dem Feld, bis auf eine Chance in der ersten Halbzeit blieb der Angreifer jedoch weitestgehend wirkungslos. In der Vorwoche hatte Mbappé gegen Straßburg mit einem verwandelten Elfmeter tief in der Nachspielzeit einen Fehlstart des Meisters in die Rückrunde noch nervenstark verhindert - und damit Neymars peinliche Flugeinlage noch repariert. Diesmal gelang das nicht mehr.