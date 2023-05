Bayer Leverkusen muss sich auf eine lukrative Offerte für seinen Trainer Xabi Alonso einstellen. Real Madrid beobachtet die Entwicklung seines Ex-Profis genau und ist einer Verpflichtung des 41-Jährigen im Falle eines Abgangs von Carlo Ancelotti offenbar nicht abgeneigt.

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa League mehren sich die Gerüchte über ein Interesse internationaler Top-Vereine an Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. Die "Sport Bild" berichtet, der Spanier sei noch vor dem Ex-Schalker Raúl ernsthaftester Kandidat bei Real Madrid, falls es im Sommer zu einer Trennung von Carlo Ancelotti käme. Der Routinier wird vom brasilianischen Verband für das Amt des Nationaltrainers umworben. Nach Angaben der Zeitung ist Alonso sogar die "Wunschlösung" von Präsidenten Florentino Perez.

In der Liga liegt Real aussichtslos hinter Erzrivale FC Barcelona zurück, allerdings stehen die Königlichen im Halbfinale der Champions League gegen Manchester City und im Endspiel des spanischen Pokals gegen CA Osasuna. Dass Real seinen früheren Spieler Alonso wie auch der FC Bayern München grundsätzlich als Trainer der Zukunft sieht, ist ein offenes Geheimnis. Auch spanische Medien berichteten darüber zuletzt mehrfach.

Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtete derweil, Alonso sei inzwischen der Top-Kandidat auf den Posten bei Tottenham Hotspur. Für diesen war auch der beim FC Bayern beurlaubte Julian Nagelsmann im Gespräch. Zudem soll Arne Slot von Feyenoord Rotterdam ein Kandidat sein. In Spanien wurde Alonso auch als Kandidat beim Premier-League-Klub West Ham United gehandelt.

Der 41-Jährige hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Eine Entscheidung soll bis Ende Mai fallen. Seit seinem Amtsantritt im Oktober hat er Bayer in der Liga von Platz 17 auf Rang sechs sowie ins Halbfinale der Europa League geführt. Aktuell sind die Leverkusener seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. In der Europa League steht die Werkself im Halbfinale und trifft dort auf die AS Rom (11. Mai/18. Mai).