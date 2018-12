Mit der Hoffnung auf ein Fußball-Wunder geht der krasse Außenseiter Al Ain FC gegen Champions-League-Sieger Real Madrid ins Endspiel der Klub-WM. Doch die "Königlichen" zeigen nach frühem Schreckmoment ihre Klasse - und sind nun Rekord-Klubweltmeister.

Real Madrid hat Fußball-Geschichte geschrieben: Als erster Verein gewannen die "Königlichen" zum dritten Mal in Serie die Club-Weltmeisterschaft. Der Champions-League-Sieger mit Fußball-Nationalspieler Toni Kroos siegte in Abu Dhabi im Endspiel gegen den Überraschungsfinalisten Al Ain FC 4:1 (1:0). Die Treffer für die Königlichen erzielten Weltfußballer Luka Modric (14.), Marcos Llorente (60.) und Sergio Ramos (79.). Außerdem unterlief Yahia Nader ein Eigentor (90.+1). Den Gastgebern gelang durch Tsukasa Shiotani der Ehrentreffer (86.).

Real hatte im Mai durch ein 3:1 gegen den FC Liverpool zum dritten Mal in Serie die Champions League gewonnen. In Abu Dhabi sicherten sich die Madrilenen schließlich den vierten Titel insgesamt, womit sie nun alleiniger Rekordhalter sind.

Al Ain, Meister der Vereinigten Arabischen Emirate, nahm nur wegen seiner Rolle als Ausrichter an der Klub-WM teil. Im Halbfinale hatte das Team des kroatischen Trainers Zoran Mamic für eine Überraschung gesorgt, als sie den Copa-Libertadores-Sieger River Plate aus Argentinien im Elfmeterschießen bezwangen. Ähnlich respektlos gingen die Lokalmatadoren um den ehemaligen Hamburger Marcus Berg zu Beginn auch gegen Real zu Werke - und hatten die Riesenchance zur Führung. Hussein El Shahat nutzte einen Fehler von Marcelo aus, umspielte gleich mehrere Gegenspieler inklusive Torhüter Thibaut Courtois - scheiterte aber dann am Knie von Sergio Ramos, der kurz vor der Linie rettete.

Wenig später machte es Luka Modric auf der Gegenseite besser. Der kroatische Vize-Weltmeister traf mit einem Schuss aus knapp 20 Metern. Die besseren Chancen hatte nun Real. Lucas Vazquez, Gareth Bale und Karim Benzema schafften es jedoch nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Al Ain war mit dem 0:1 zur Pause gut bedient. In der zweiten Halbzeit verwaltete Real zunächst den Vorsprung ohne große Kraftanstrengung. Llorente traf dann mit einem schönen Schuss aus über 20 Metern. Al Ain hatte anschließend nichts mehr zuzusetzen. Kroos wurde nach einer ordentlichen Leistung in der 70. Minute ausgewechselt, Ramos traf nach einer Ecke per Kopf. Platz drei ging an River Plate. Der Traditionsklub aus Buenos Aires setzte sich im kleinen Finale 4:0 (1:0) gegen den japanischen Vertreter Kashima Antlers durch.