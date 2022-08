Gegen Rayo Vallecano feiert Cristiano Ronaldo sein Saisondebüt bei Manchester United. Zur Halbzeit wird der wechselwillige Stürmer ausgetauscht - und macht sich Berichten und Bildern zufolge schon vor Spielende auf den Weg nach Hause. Die Suche nach einem neuen Klub allerdings bleibt schwierig.

Inmitten der Wechselspekulationen freut sich Superstar Cristiano Ronaldo, wieder für Manchester United aufzulaufen. "Glücklich, zurück zu sein", schrieb der Portugiese nach seinem ersten Auftritt für Manchester nach rund drei Monaten in sozialen Netzwerken zu einem Foto, das den 37-Jährigen im United-Trikot zeigt. Dazu stellte er einen lachenden und einen Dankbarkeit ausdrückenden Smiley. Ronaldo wird derzeit mit zahlreichen anderen Vereinen in Verbindung gebracht und soll seinem Klub mehrfach bedeutet haben, zeitnah wechseln zu wollen.

Neben der Freude über die Rückkehr sorgte Ronaldo rund um das 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den spanischen Klub Rayo Vallecano auch anderweitig für Wirbel. Englischen Medienberichten zufolge verließ der fünffache Weltfußballer das Old Trafford schon weit vor Spielende. Ronaldo hatte in der Startelf gestanden, war allerdings nach der ersten Halbzeit von Trainer Erik ten Hag ausgewechselt worden. Von Fans aufgenommene Bilder, die sich in den sozialen Medien umgehend verbreiteten, sollen den Portugiesen beim Verlassen des Stadions noch während der laufenden Partie zeigen.

Ronaldo soll von Manchester United, das die Qualifikation in der Champions League in der Vorsaison verpasst hatte, gefordert haben, ihn zu einem Teilnehmer der europäischen Fußball-Königsklasse zu transferieren. Allerdings scheint sich die Suche nach einem Abnehmer schwierig zu gestalten. Der FC Bayern setzte sich zwar intensiv mit einer Verpflichtung auseinander, entschied sich dann aber mit Verweis auf die Philosophie bei der Kaderplanung gegen den Superstar.

Ob Ronaldo beim Saisonauftakt der Premier League an diesem Wochenende für Manchester United aufläuft, ist deshalb noch offen. Der englische Rekordmeister eröffnet sein Spieljahr gegen Brighton & Hove Albion, Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr. Der Einsatz gegen Rayo Vallecano war Ronaldos erster in der Vorbereitung, die Partie gegen Atlético Madrid einen Tag zuvor in Oslo hatte der 37-Jährige ebeso verpasst wie die Tour durch Thailand und Australien.