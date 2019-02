Nach dem Fund von Emiliano Salas Leiche im Ärmelkanal ist der Tod des Fußballers traurige Gewissheit. Sein Vater spricht nun erstmals nach der Bergung über seine Gefühle. Die Familie trauert, ist aber auch froh, ihren Emiliano in seinem Heimatdorf bestatten zu können.

Nach mehr als zwei Wochen Warten hat die Familie von Emiliano Sala endlich Gewissheit: Der Fußballer ist bei dem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal ums Leben gekommen. Inmitten der Trauer um den tödlich verunglückten Argentinier hat sich dessen Vater froh über die Bergung der Leiche gezeigt. "Immerhin wissen wir jetzt, dass wir ihn hier haben werden", sagte Horacio Sala in Progreso, dem Heimatdorf des toten Stürmers. "Wir werden eine Blume auf sein Grab legen und uns immer an ihn erinnern können."

Untröstlich zeigte sich Horacio Sala darüber, dass sein Sohn so früh aus dem Leben gerissen wurde. "Das ist unglaublich traurig." Seine Karriere sei "sehr kurz", zu kurz gewesen. Emiliano sei immer bescheiden geblieben, ein Mensch aus dem Dorf, in dem er von seinem dritten bis zum 15. Lebensjahr lebte. Zweieinhalb Wochen nach dem Absturz des Kleinflugzeugs über dem Ärmelkanal war die Leiche des Fußballprofis am Donnerstag identifiziert worden.

Wann der Leichnam nach Progreso überführt wird, steht noch nicht fest. Die Propellermaschine mit dem 28-jährigen Sala und dem britischen Piloten war am 21. Januar rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Sala war nach einem Millionen-Wechsel vom französischen Verein FC Nantes zum walisischen Premier-League-Club Cardiff City auf dem Weg zu seinem neuen Verein.