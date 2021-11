In der 2. Fußball-Bundesliga will der FC Schalke nach zwei bitteren Pleiten in Serie gegen Darmstadt 98 zurück in die Erfolgsspur. Doch das gelingt recht deutlich nicht, der Klub verliert das Spiel und Land in der Tabelle. Am Ende darf man nochmal kurz hoffen. Ganz kurz.

FC Schalke 04 - SV Darmstadt 98 2:4 (1:2)

Darmstadt 98 hat dem FC Schalke 04 in einer packenden Partie die dritte Pflichtspielniederlage in Serie zugefügt und ist in der 2. Fußball-Bundesliga an den Gelsenkirchenern vorbeigezogen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte den schwächelnden Erstliga-Absteigermit 4:2 (2:1). In der Tabelle rückte Darmstadt durch den Auswärtserfolg auf Rang vier vor, Schalke ist mit einem Punkt weniger Fünfter.

In der stimmungsvollen Gelsenkirchener Arena ging es für die Gastgeber gut los. Bereits in der achten Minute jubelten die Schalker Fans über ein Eigentor des Darmstädters Luca Pfeiffer. Die Gäste wirkten anschließend jedoch keinesfalls geschockt, sondern drehten die unterhaltsame Partie durch Tore von Phillip Tietz (11.) und Mathias Honsak (23.). Zur Halbzeit gab es Pfiffe von den Rängen.

Schalke fehlte wie schon zuletzt im DFB-Pokal bei 1860 München und in der Liga in Heidenheim (jeweils 0:1) häufig die Durchschlagskraft im Angriff. Das Grammozis-Team bemühte sich, doch Tietz sorgte mit seinem zweiten Tor des Nachmittags für das 3:1 (63.). Kurz vor dem Ende machte Marvin Pieringer Schalke mit seinem Anschlusstor noch einmal für ein paar Sekunden Mut (88.), Benjamin Goller entschied die Partie dann aber endgültig (89.).

Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 2:0 (2:0)

Unbeeindruckt von dem Wirbel um die lange Sperre von Clemens Fandrich hat der FC Erzgebirge Aue seine kleine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Teamchef Marc Hensel gewann 2:0 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim und ist damit seit drei Spielen ungeschlagen. Antonio Jonjic (29./45. Minute) war vor 6899 Zuschauern mit seinem Doppelpack der überragende Akteur des Spiels. Zwar steht Aue weiterhin auf einem Abstiegsplatz, liegt jedoch nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz 16.

Der am Donnerstag für sieben Monate gesperrte Fandrich, er soll im Spiel gegen Ingolstadt einen Linienrichter angespuckt haben, nahm auf der Tribüne Platz und sah eine im ersten Durchgang überlegene Auer Mannschaft. Die Führung durch Jonjics platzierten Schuss gelang noch mit Hilfe des Pfostens, kurz vor der Pause schloss der 22-Jährige dann einen Konter erfolgreich ab. Die zweite Halbzeit verlief dann ereignislos, große Chancen ergaben sich für keine der beiden Mannschaften.