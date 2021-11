Für Sergio Agüero ist der Fußball nun erst einmal Nebensache. Sein Job muss warten, bis sein Herz wieder gesund ist. Mindestens drei Monate soll das dauern, teilt der FC Barcelona mit. Nach seinem Zusammenbruch auf dem Platz ist das eine neuerliche Hiobsbotschaft für den Klub.

Der nächste Schock für den FC Barcelona: Sergio Agüero ist herzkrank. Der argentinische Nationalspieler hatte am Samstag beim Spiel gegen Deportivo Alaves (1:1) einen Zusammenbruch erlitten. Nun gibt der katalanische Klub bekannt, dass der 33-Jährige mindestens drei Monate lang pausieren muss. "Agüero steht dem Team nicht zur Verfügung", teilte der FC Barcelona mit, "in den kommenden drei Monaten wird die Effektivität der Behandlung bewertet, um seinen weiteren Genesungsprozess zu bestimmen."

Für Barça ist es die nächste Katastrophe. Ohnehin ist die Krise groß: Mehr als eine Milliarde Euro Schulden, Aushängeschild Lionel Messi konnte nicht mehr bezahlt werden, hat den Klub gen Paris verlassen und mehr noch, jetzt liegt man mit ihm sogar im Clinch, wie die Trennung wirklich gelaufen ist. Dazu eine sportlich miese Lage mit Platz neun in der Liga und dem drohenden Aus in der Champions League in einer Gruppe mit dem FC Bayern. Ronald Koeman wurde vergangene Woche als Trainer entlassen, gegen Alaves brachte das noch keinen Erfolg. Als Interimscoach steht der Trainer der zweiten Mannschaft, Sergi Barjuan, an der Seitenlinie.

Das Königsklassen-Spiel bei Dynamo Kiew (21 Uhr im ntv.de-Liveticker) kann Agüero nur am TV verfolgen. Eine genaue Diagnose nannte sein Klub nicht. Der Stürmer wird von Dr. Josep Brugada behandelt, einem renommierten Kardiologen und Spezialisten für Herzrhythmus-Störungen der Universität Barcelona. Nach dem Arzt ist das Brugada-Syndrom benannt, ein erblich bedingtes Syndrom, das plötzlichen Tod verursacht.

Erster Startelf-Einsatz in Camp Nou endet jäh

Für Agüero läuft es in Barcelona noch so gar nicht rund. Erst im Sommer gewechselt, verletzte er sich an der Wade und verpasste deswegen einige Spiele. Seit Mitte Oktober stand er wieder mit seinem Team auf dem Platz, gerade einmal fünf Spiele absolvierte er für seinen neuen Klub.

Gegen Alaves hatte er seinen ersten Startelf-Einsatz im Camp Nou, doch dann war er bereits in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf mit Victor Laguardia benommen zu Boden gegangen, musste minutenlang behandelt werden. Er klagte offenbar über Atembeschwerden und Brustschmerzen, konnte den Platz aber schließlich selbst verlassen. Sein Herzschlag soll deutlich erhöht und unregelmäßig gewesen sein. Ein für den Stürmer angeblich bekanntes Problem, glaubt man Medien, die berichten, dass er bereits mit zwölf Jahren an diesen Symptomen litt. Laut "El Pais" bemerkte er bereits zehn Tage vor dem Zusammenbruch diese wiederkehrenden Symptome. Er kam nach seiner Auswechslung gegen Alaves ins Krankenhaus.

Agüero meldete sich am Montagabend auch selbst zu Wort. "Mir geht es gut und ich habe großen Mut, mich dem Genesungsprozess zu stellen", schrieb er bei Twitter. "Ich möchte allen für so viele Botschaften der Unterstützung und Zuneigung danken, die mein Herz heute stärker machen." Seine Mutter schrieb laut "Sport Bild": "Es war nie einfach für dich, mein Lieber. Als du klein warst, hattest du bei jedem Schritt Komplikationen. Irgendetwas gab es immer, das dich dazu zu bringen schien, deine Träume aufzugeben. Noch einmal stellt dich das Leben auf eine harte Prüfung, die du wie immer meistern wirst. Aufgeben war nie dein Ding." Seine Freundin, Sofia Calzetti, schrieb bei Instagram zu einem Foto ihrer verschlungenen Hände: "Ich liebe dich heute mehr denn je." Auch zahlreiche Fußball-Stars sendeten in den sozialen Netzwerken Genesungs-Grüße. Teamkollege Gerard Piqué schrieb: "Viel Kraft, wir sehen dich bald wieder kämpfen." Ex-Kollege Aymeric Laporte schrieb zu einem gemeinsamen Bild: "Mut, Bruder."

Erst im Sommer nach Spanien zurückgekehrt

Agüero war im Sommer ablösefrei von Manchester City nach Barcelona gewechselt. Schon von 2006 bis 2011 hatte er in der spanischen Primera Division gespielt, damals für Atlético Madrid. Mit dem Klub hatte er 2010 die Europa League gewonnen.

Der Argentinier ist nicht der erste Fußballer, der an Herzproblemen leidet. Noch immer erschreckend sind die Bilder des Dänen Christian Eriksen, der bei der Fußball-EM im vergangenen Sommer im Spiel gegen Finnland zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste. Das Drama überschattete das Turnier. Der 29-Jährige hat anschließend einen Defibrillator implantiert bekommen, ist noch nicht auf den Platz zurückgekehrt. Bei seinem Klub Inter Mailand wird er nicht mehr spielen können, da die italienische Liga Spieler mit Defibrillator ausschließt. Bereits mit einem Defibrillator aktiv ist dagegen Daley Blind. Bei dem Niederländer war im Dezember 2019 eine schwerwiegende Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden, im Februar 2020 hatte er seinen ersten Einsatz nach der Operation.

Agüero wird nun erst einmal drei Monate pausieren, in denen man sehen müsse, wie sich die Behandlung auswirkt, so der FC Barcelona. Womöglich dauert der Genesungsprozess länger an. Ob seine aktuellen Beschwerden im Zusammenhang mit einer im Januar erlittenen Corona-Infektion stehen, ist bislang nicht bekannt.