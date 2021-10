Beim Spiel Barcelona gegen Alavas klagt der argentinische Stürmer-Star Sergio Agüero über Brustschmerzen. Kurz vor der Pause geht er zu Boden und muss behandelt werden. Zwar kann er den Platz verlassen, aber von dort geht es direkt zu einer kardiologischen Untersuchung in die Klinik.

Große Sorge um Stürmer-Star Sergio Agüero. Der 33-jährige Argentinier ging beim 1:1-Unentschieden seines FC Barcelona gegen Deportivo Alaves kurz vor dem Pausenpfiff zu Boden. Er fasst sich an die Brust und wurde auf dem Platz behandelt. Nach einer längeren Unterbrechung konnte er selbst den Platz verlassen. Er wirkte benommen und wurde sofort zu einer genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

"Sergio Agüero klagte während der ersten Halbzeit über lange Zeit über Brustschmerzen. Er wurde durch Philippe Coutinho ersetzt und direkt für eine kardiologische Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren", teilte der FC Barcelona mit. "Er hat mir gesagt, dass ihm ein wenig schwindelig ist", sagte der Interimstrainer der Katalanen, Sergi Barjuán, bei La Liga TV. Die Ergebnisse der Untersuchung stehen noch aus.

Der 33-jährige Agüero verpasste Anfang des Jahres aufgrund einer Corona-Infektion gleich zehn Spiele seines damaligen Vereins Manchester City. Er war erst in diesem Sommer aus der Premier League zu Barcelona gewechselt, auch in der Hoffnung, die letzten Jahre seiner Karriere an der Seite seines Freundes Lionel Messi zu verbringen. Doch der argentinische Superstar verließ den krisengeplagten Giganten in Richtung Paris.

Nach einer Wadenverletzung in der Vorbereitung debütiert Agüero für seinen neuen Verein erst Mitte Oktober. Seinen ersten Treffer für Barcelona erzielte er in der Vorwoche bei der 1:2-iederlage im Clasico gegen Real Madrid. Im darauffolgenden Spiel gegen Rayo Vallacano, Ronald Koemans letztem Auftritt als Barca-Trainer, stand er erstmals in der Anfangsformation.

Interimstrainer Barjuán verlor in der zweiten Halbzeit des Alaves-Spiels noch einen weiteren Spieler. Gerard Piqué schied mit einer Wadenverletzung aus und droht zumindest für das Spiel in der UEFA Champions League bei Dynamo Kiew auszufallen. Mit nur 16 Ligapunkt aus elf Spielen befindet sich Barcelona national weiter in der Krise und auch auf internationalem Parkett kämpfen sie ums Überleben. Aktuell rangiert Barca in der Bayern-Gruppe mit nur drei Punkten auf Rang drei, einen Punkt hinter Benfica Lissabon.