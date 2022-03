Der Ukrainer Andriy Yarmolenko sorgt für den Gänsehaut-Moment in der Europa League. Der Profi von West Ham United schießt seinen Verein mit seinem Treffer in der Verlängerung zum ersten Mal überhaupt ins Viertelfinale. Dort stehen auch die Glasgow Rangers und Olympique Lyon sowie Sporting Braga.

Olympique Lyon, West Ham United, die Glasgow Rangers und Sporting Braga komplettieren das Europa-League-Viertelfinale. Sie sind die möglichen Gegner für RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Barcelona und Atalanta Bergamo. Die Paarungen werden am Freitag um 13.30 Uhr (Liveticker auf ntv.de) ausgelost.

Der Rekordsieger der Europa League ist draußen. Insgesamt sechsmal konnte der FC Sevilla bislang den UEFA-Cup oder den Nachfolgewettbewerb gewinnen. Doch in der Saison 2021/2022 werden die Andalusier den Pokal nicht in die Höhe stemmen. Der Trip in die englische Hauptstadt zu West Ham United war der letzte in diesem Jahr. Ausgerechnet der ukrainische Star Andriy Yarmolenko sorgte mit seinem Treffer in der zweiten Hälfte der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten der "Hammers", die in der regulären Spielzeit das 0:1 aus dem Hinspiel egalisiert hatten.

Yarmolenko hatte nach dem russischen Angriff auf sein Heimatland zwei Spiele der Londoner verpasst und war danach beim Ligaspiel gegen Aston Villa mit einem Tor zurückgekehrt. Gegen Sevilla wechselte ihn Trainer David Moyes zur Halbzeit ein und der Ukrainer dankte ihm für das Vertrauen mit einem Abstauber in der 112. Minute. Letzte wütende Angriffe der Andalusier brachten nichts ein.

Roter Stern fühlt sich provoziert

Dortmund-Bezwinger Glasgow Rangers hatte keine Probleme bei Roter Stern Belgrad, die weiterhin mit Gazprom-Trikots auflaufen. Zwar kassierten die Schotten eine 1:2-Niederlage, aber das war nach dem 3:0 im Hinspiel vollkommen egal. Hitzig wurde es nach dem Abpfiff. Rangers-Profi Connor Goldson feierte mit dem Rest seiner Mannschaft den Einzug ins Viertelfinale und erregte dadurch die Gemüter der Serben, die sich vom Rangers-Verteidiger provozierten fühlten. Er soll zu nah an der Heimkurve gejubelt haben. Angeführt von Belgrad-Torhüter Milan Borjan kam es zu einer Rudelbildung, die Schiedsrichter Istvan Kovacs mit einer Gelben Karte für den Keeper belohnte.

Für den AS Monaco war das Achtelfinale hingegen Endstation. Das Team um den von Bayern ausgeliehenen Torhüter Alexander Nübel und den ehemaligen Leverkusener Kevin Volland kam gegen den portugiesischen Vertreter Sporting Braga nur zu einem 1:1 - zu wenig nach der 0:2 im Hinspiel. Die Monegassen liefen bis zur 90. Minute sogar einem 0:1 hinterher und kamen erst spät zum Ehrentreffer durch Axel Disasi. Anders lief es für den zweiten Ligue-1-Vertreter Olympique Lyon. Ohne Jérôme Boateng zog das Team von Trainer Peter Bosz mit einem 1:1 (1:1) gegen den FC Porto in die nächste Runde ein. Das Hinspiel hatten sie an der Atlantik-Küste mit 1:0 gewonnen.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Bundesligist RB Leipzig, die vom Ausschluss ihres Gegners Spartak Moskaus profitierten. Die waren nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine aus dem Wettbewerb geworfen worden.