Rafal Gikiewicz avanciert beim Hauptstadt-Derby zwischen seinem 1. FC Union und Hertha BSC zum Helden. So empfinden es die meisten Fans, nachdem er sich einigen Ultras entgegenstellt, die den Platz stürmen wollen. Ausgerechnet seine eigene Frau hat allerdings eine andere Meinung.

Dem Hass der Ultras widersetzte sich Rafal Gikiewicz mit beispielhaften Mut, dem Ärger der eigenen Frau hatte der Derby-Held von Union Berlin dagegen nur wenig zu entgegen. "Sie sagte mir zu Hause: 'Du bist ein Idiot! Was machst du? Du hättest verletzt werden können'", sagte Gikiewicz.

Im Skandal-Derby gegen Hertha BSC (1:0) am Samstag war er zu spätem Ruhm gekommen, obwohl der Torwart gegen den Stadtrivalen sportlich kaum gefordert worden war. In einem Kauderwelsch aus Deutsch, Polnisch und Englisch schimpfte Gikiewicz auf vermummte Chaoten ein, die nach Abpfiff den Platz gestürmt hatten. Seine Botschaft brachte er dennoch überdeutlich zum Ausdruck.

"Raus!", schleuderte er den Randalierern aus dem Union-Block zu: "Ich sagte ihnen, dass sie gehen sollen, weil der Verein sonst noch mehr Probleme bekommt." Einer der Chaoten wurde sogar handgreiflich, fasste dem Torhüter "ein bisschen an den Hals." Auch das war für Gikiewicz kein Problem. "Er war ja nur 1,50 Meter groß ...", sagte er. Gikiewicz misst 1,90 Meter - und war an einem chaotischen Abend nicht nur deshalb einer der Größten bei den Köpenickern. Sein Verhalten, das eine Vielzahl der Union-Fans mit "Gikiewicz!"-Sprechchören würdigte und ihm landesweit große Anerkennung einbrachte, beschrieb er als Impuls und natürliche Reaktion: "Ich denke nicht darüber nach, was passieren kann."

Hertha-Ultras "nicht normal"

Gikiewicz behält die Nerven. (Foto: imago images/Nordphoto)

Kein Verständnis hatte Gikiewicz für Teile der Hertha-Ultras, die Leuchtgeschosse auf den Platz und die Tribünen abfeuerten. "Das ist nicht normal", sagte er. Seine Familie habe das Spiel nach zehn Minuten aufgrund der Randale im VIP-Bereich verfolgt. Als Gikiewicz in der zweiten Halbzeit im Tor vor den Hertha-Chaoten spielte, habe er "auch ein bisschen Angst" bekommen: "Vielleicht schießen sie mir in den Rücken."

Gikiewicz blieb zum Glück unverletzt - und zum zweiten Mal in der Bundesliga ohne Gegentor. Acht Mal zu Null will er bis zum Saisonende gespielt haben. "Ich schaffe das, ohne Frage", sagte Gikiewicz, der damit einen entscheidenden Beitrag zum großen Ziel Klassenerhalt beitragen will.

Das würde den 32-Jährigen wohl auch seinem großen Traum näherbringen: Die Teilnahme an der EM-Endrunde 2020 für Polen. "Es ist mein Ziel", sagte Gikiewicz. Für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Israel (16. November) und drei Tage später gegen Slowenien wurde er von Nationaltrainer Jerzy Brzeczek aber nicht berücksichtigt. "Was kann ich machen? Ich muss das akzeptieren und weitermachen", sagte Gikiewicz.

Dennoch stehen für Unions Rückhalt wichtige Tage an. In der Länderspielpause ist ein Gespräch mit Geschäftsführer Oliver Ruhnert geplant. Es geht um die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags. Argumente hat Rafal Gikiewicz im Derby gegen Hertha gesammelt - und vor allem auch danach.