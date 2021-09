Ohne Toptorjäger und Kapitän tritt Borussia Dortmund in Mönchengladbach an - und schwächt sich dann schon vor der Pause mit einer Gelb-Roten Karte. Gladbach ist durchsetzungsstärker, vor allem in der entscheidenden Situation. Für den BVB ein Rückschlag auf der Jagd nach dem FC Bayern.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat bei der brisanten Rückkehr seines Trainers Marco Rose nach Mönchengladbach wertvollen Boden auf Bayern München verloren. Der BVB unterlag ohne Erling Haaland und Marco Reus bei Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:1) und liegt nach sechs Spielen bereits vier Punkte hinter dem Titelverteidiger zurück.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1:0 (1:0) Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Jantschke - Scally, Zakaria, Kone (73. Kramer), Netz (70. Hannes Wolf) - Hofmann (83. Benes), Stindl - Embolo. - Trainer: Hütter

Dortmund: Kobel - Akanji, Pongracic (46. Hazard), Hummels - Meunier (82. Marius Wolf), Witsel, Guerreiro (82. Nico Schulz) - Bellingham, Dahoud - Moukoko (57. Knauff), Malen (82. Reinier). - Trainer: Rose

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Tor: 1:0 Zakaria (37.)

Zuschauer: 25.000 (ausverkauft)

Gelb-Rote Karte: Dahoud wegen unsportlichen Verhaltens (40.)

Gelbe Karten: Zakaria (2), Stindl (2), Netz, Kone - Pongracic, Bellingham

Denis Zakaria (37.) erzielte den Treffer beim zweiten Saisonsieg des fünfmaligen deutschen Meisters. Bei den Gästen sah der Ex-Gladbacher Mahmoud Dahoud (40.) nach einem Foul und anschließender Meckerei im Mittelfeld Gelb-Rot. "Es ist doof, dem Schiedsrichter die Chance zu geben. Ihn runter zu schicken, ist falsch. Man darf dem Schiedsrichter aber nicht die Chance geben", sagte Borussias Abwehrchef Mats Hummels bei Sky mit Kritik am Mitspieler: "Erling und Marco haben natürlich heute sehr gefehlt. Ein Ticken mehr Härte und Willen hätte es schon gebraucht."

Die Niederlage und der Platzverweis schmerzten Rose mehr als die Schmähgesänge, Pfiffe und Plakate gegen ihn. Der BVB blieb zudem nach 37 Ligaspielen in Folge erstmals ohne eigenen Treffer. Ohne Torjäger Haaland (muskuläre Probleme) und Kapitän Reus (Kapselreizung im Knie) stellte Rose auf eine Dreierkette um. Zudem stürmte Wunderkind Youssoufa Moukoko an der Seite von Donyell Malen. Auch Adi Hütter setzte auf eine Dreierkette und ließ Florian Neuhaus und Christoph Kramer zunächst auf der Bank. Beide Teams fanden vor 25.000 Zuschauern im Borussia-Park nur schwer ins Spiel. Ohne die Ideen von Reus und die Wucht von Haaland lahmte das gefürchtete Offensivspiel. Den Gastgebern war derweil die Verunsicherung nach dem schlechtesten Saisonstart seit sechs Jahren anzumerken.

Hazard vergibt die letzte Chance

Tormöglichkeiten ergaben sich daher zunächst keine, es entwickelte sich eine Begegnung mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Als die Gladbacher langsam ihre Nervosität ablegten, gingen sie auch in Führung. Nach einem Zusammenspiel mit Matthias Ginter traf Zakaria. Der Schweizer Nationalspieler unterstrich damit seine ansteigende Form in den vergangenen Spielen.

Für den BVB kam es vor der Pause noch schlimmer. Der bereits verwarnte Dahoud beging ein weiteres Foulspiel und beschwerte sich im Anschluss. Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte die Ampelkarte - eine harte Entscheidung und aus Sicht der Dortmunder eine unnötige Schwächung. Rose erhöhte bereits zu Beginn des zweiten Durchgangs das Risiko. Er stellte auf eine Viererkette um und brachte Offensivspieler Thorgan Hazard für Innenverteidiger Marin Pongracic.

In Unterzahl taten sich die Schwarz-Gelben aber weiterhin schwer, für Torgefahr zu sorgen. Gladbach war um Spielkontrolle bemüht und suchte die Entscheidung. BVB-Torhüter Gregor Kobel ließ sich von einem Schuss aus spitzem Winkel von Nationalspieler Jonas Hofmann aber nicht überraschen (56.). Manu Kone zielte fünf Minuten später zu hoch.Das Spiel blieb weiter hektisch, viele Fouls sorgten immer wieder für Unterbrechungen. Kobel verhinderte gegen Zakaria die Entscheidung (74.). Thorgan Hazard (90.+1) besaß per Kopf die größte Chance für den BVB, setzte den Ball aber über den Kasten.