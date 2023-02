Mit einem Update erhalten Nutzer von Apples Karten-App unter anderem die Möglichkeit, spezielle Fahrradrouten abzurufen. Außerdem gibt es jetzt für mehrere deutsche Metropolen neue Detailansichten und in weiteren Städten können sich Fußgänger mit Augmented Reality orientieren.

Es hat ziemlich lange gedauert, aber ab sofort können Fahrradfahrerinnen und -fahrer in Apple Karten in ganz Deutschland speziell für sie geeignete Routen abrufen. Auch zu Fuß erhält man mit dem Update neue Möglichkeiten und in drei Großstädten sieht man jetzt sehr detaillierte Ansichten.

Um die Fahrradrouten abzurufen, tippt man auf dem iPhone nach der Sucheingabe auf Route und dann auf Fahren. Es öffnet sich eine Auswahl, in der man jetzt Fahrrad auswählen kann. Um sicherzugehen, dass man sicher und entspannt ans Ziel kommt, kann man dann auf Vermeiden tippen und festlegen, dass Routen möglichst nicht über verkehrsreiche Straßen und/oder Hügel führen.

Man kann das Fahrrad auch als bevorzugtes Verkehrsmittel einstellen, um sofort entsprechende Routen angezeigt zu bekommen. Und unterwegs bietet Apple Karten weitere wertvolle Informationen. Dazu gehören Aktualisierungen des Höhenprofils in Echtzeit oder Benachrichtigungen zum Absteigen und Schieben, wenn man sich bestimmten Kreuzungen nähert.

Auch stille Örtchen werden angezeigt

Das Brandenburger Tor in neuer Detailansicht. (Foto: kwe)

Das neue Apple Karten bietet außerdem Optionen, um öffentliche Toiletten, Rastplätze oder Fahrradwerkstätten zu finden. Zudem kann man sich wie im Auto per Sprachansage führen oder eine Routenübersicht oder eine Liste der Abbiegungen anzeigen lassen.

Wer eine Apple Watch hat, sieht auf ihr bei der Fahrrad-Navigation eine Übersicht über Höhenunterschiede, wird durch Vibrationen auf Richtungswechsel hingewiesen oder erhält über den Lautsprecher Feedback zu Geschwindigkeit und Entfernung.

Wenn man in Berlin, Hamburg oder München unterwegs ist, sieht man in der Karten-App jetzt weitere Details. Dazu gehören Straßenmarkierungen, Bodenbedeckung, Bäume, Höhenunterschiede, ÖPNV-Verbindungen, Abbiegespuren, Mittelstreifen, Bus- und Taxispuren sowie Fußgängerüberwege.

Im Auto wechselt die Anzeige zu einer "Windschutzscheibenansicht", wenn man an eine komplizierte Kreuzung kommt. Zu Fuß kann man sich jetzt auch in Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Leipzig und Stuttgart mit Augmented Reality orientieren. Das Feature stand bisher schon in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt am Main zur Verfügung. Einige Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin werden in der 3D-Ansicht jetzt besonders detailliert dargestellt.