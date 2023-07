Rund 900.000 Fahrzeuge mit MBUX-System können derzeit an dem Beta-Programm in den USA teilnehmen.

Microsoft fährt mit ChatGPT der Google-Konkurrenz Bard davon, Mercedes integriert den Open-AI-Chatbot künftig in sein Infotainment-System MBUX. In den USA können Kunden bereits mit der KI plaudern, nachdem sie "Hey Mercedes" gesagt haben.

Microsoft treibt die Integration von ChatGPT in seine Cloud-Dienste zielstrebig voran, unter anderem kann jeder, der möchte, den Open-AI-Chatbot bereits in der Suchmaschine Bing nutzen. Seit rund vier Wochen plaudert ChatGPT versuchsweise in den USA auch schon mit Mercedes-Fahrerinnen und -Fahrern, deren Fahrzeug mit dem Infotainment-System MBUX ausgestattet ist. Sie werden in der zugehörigen Smartphone-App oder direkt im Auto vom System darauf hingewiesen. Um an dem dreimonatigen Test mitzumachen, müssen sie nur "Hey Mercedes, ich möchte am Beta-Programm teilnehmen" sagen.

Der MBUX-Sprachassistent soll mit ChatGPT in der Lage sein, nicht nur konkrete Sprachbefehle zum Fahrzeug entgegenzunehmen, sondern auch interaktive Gespräche zu führen. Beispielsweise können Fahrerinnen und Fahrer laut Mercedes-Benz nach interessanten Informationen zum Zielort fragen, sich neue Rezeptideen vorschlagen lassen oder Wissensfragen klären lassen. Dabei können sie auch Folgefragen stellen, da ChatGPT den Kontext "versteht".

Mercedes-Benz betont, bei der Integration von ChatGPT sei der Datenschutz jederzeit gewährleistet. Man habe jederzeit die Hoheit über die IT-Prozesse im Hintergrund, heißt es in der Pressemitteilung. Die Spracheingaben der Testerinnen und Tester würden in der Mercedes-Benz Intelligent Cloud gespeichert, dort anonymisiert und dann analysiert.

Microsoft will Google zum Tanzen bringen

Microsoft zufolge erforscht der Autobauer mit dem Testlauf auch die Möglichkeiten des ChatGPT-Ökosystems, per Plugin weitere Dienste von Drittanbietern zu integrieren. Fahrerinnen und Fahrer könnten so beispielsweise einen Tisch im Restaurant reservieren oder Kino-Tickets buchen.

Konkurrent Google, der früher einen großen KI-Vorsprung hatte, will auch dort hin, ist mit seinem Chatbot Bard aber noch lange nicht so weit. Seine Firma werde den Rivalen "zum Tanzen bringen", zitierte das "Handelsblatt" kürzlich Satya Nadella. Seit er 2014 Microsoft-CEO wurde, hat er den Konzern erfolgreich vom lahmenden Software-Anbieter zum Cloud- und jetzt auch KI-Champion umgebaut. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist in dieser Zeit von 400 Milliarden auf 2,5 Billionen Dollar angewachsen.