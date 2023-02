Erst schrieb er es ab, jetzt erwartet der bekannteste Apple-Analyst aber doch die vierte Auflage des iPhone SE. Interessant ist, dass ein Erfolg des Geräts nicht unbedingt von den Verkaufszahlen abhängt, sondern von der Funktion einer bestimmten Komponente.

Auch der treffsicherste Apple-Analyst der Welt kommt manchmal ins Schwimmen. Im Dezember hielt es Ming-Chi-Kuo noch für wahrscheinlich, dass das Unternehmen die vierte Auflage des iPhone SE verschieben oder komplett streichen wird. Als Grund nannte er enttäuschende Verkaufszahlen und die Gefahr, dass ein Design mit Face ID statt Home-Button mit Fingerabdrucksensor zu höheren Kosten und damit zu höheren Preise führen könnte.

Im Januar schrieb Kuo, Qualcomm sei der größte Gewinner des iPhone-SE-4-Aus, da das Unternehmen damit weiter exklusiver Lieferant der Funk-Chips bleibe. Jetzt macht der Analyst aber eine Rolle rückwärts und erwartet eine Neuauflage des SE. Gleichzeitig senkt er die Prognose für den Qualcomm-Absatz.

Seine jüngste Umfrage habe ergeben, dass Apple kürzlich die Arbeit am iPhone SE 4 wieder aufgenommen habe, twitterte der Analyst jetzt. Es handle sich letztendlich um ein angepasstes iPhone 14 mit 6.1-Zoll-Display. Damit erhalte das SE 2024 erstmals einen OLED-Bildschirm, was die wichtigste Änderung sei. Das aktuelle Design entspricht dem des iPhone 8 mit 4,7 Zoll kleinem LCD und physischem Home-Button.

Apple testet eigenen 5G-Chip

Dass das moderne Design ein Kostenproblem nach sich ziehe, schreibt Kuo nicht mehr. Dass das iPhone SE 4 jetzt doch komme, könne aber Qualcomm in Verlegenheit bringen, so der Analyst. Hintergrund ist, dass Apple schon länger plant, eigene 5G-Modems in seinen Geräten zu verwenden. Bisher lief die Entwicklung aber nicht zufriedenstellend, weshalb das Unternehmen nach wie vor auf Qualcomms Chips angewiesen ist.

Eine Stornierung zementiere Qualcomms Position, lautete im Januar Kuos Analyse. Denn Apple habe geplant, im iPhone SE 4 erstmals sein eigenes 5G-Modem zu testen, um danach alle eigenen Geräte damit auszustatten. Jetzt aber geht er davon aus, dass das neue SE tatsächlich mit Apples 5G-Chip ausgestattet sein wird, der im 4-Nanometer-Verfahren hergestellt werden soll.

Erhebliche Einbußen für Qualcomm

Ob der Chip dann auch in der iPhone-16-Serie zum Einsatz kommt, hänge davon ab, ob Apple die technischen Hindernisse im Zusammenhang mit Satellitenkommunikation und Millimeterwellen überwinden könne, schreibt Kuo. Millimeterwellen haben Frequenzen von mehr als 24 Gigahertz (GHz) und ermöglichen besonders hohe Datenraten von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde Gbit/s. Das SE-4-Modem soll dem Analysten zufolge aber nur die Frequenzen unterhalb von 6 GHz unterstützen.

Ein eigener 5G-Chip im neuen iPhone SE habe trotzdem sicher zur Folge, dass die Apple-Bestellungen bei Qualcomm in absehbarer Zeit erheblich zurückgingen, prognostiziert Kuo. Zunächst werde dies wohl beim iPad und der Apple Watch der Fall sein, da bei diesen Geräten die technischen Anforderungen niedriger seien.