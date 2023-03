Im jüngsten Test von 13 Tinten-Multifunktionsdruckern bei Stiftung Warentest liegen drei Geräte vorn, die nicht nur gut, sondern mit Flaschen oder Beuteln auch sparsam und umweltschonend drucken. Günstige Patronen-Drucker kommen langfristig teuer und erzeugen mehr Müll.

Tinten-Multifunktionsdrucker sind beliebt, weil sie nicht nur drucken, sondern auch scannen, kopieren und manchmal faxen können. Sie beherrschen aber selten alle Disziplinen gleich gut. Das hat auch Stiftung Warentest beim jüngsten Test von 13 aktuellen Geräten festgestellt. Außerdem bestätigt sich mal wieder die alte Faustregel, dass man mit günstigen Geräten nicht unbedingt Geld spart.

Drei Drucker, die sparsam mit Tinte in Flaschen oder Beuteln arbeiten, sind die einzigen Geräte mit einer guten Gesamtnote. Sie sind allerdings teuer und lohnen sich nur, wenn sie viel genutzt werden. Für Nutzer, die wenig und nur selten Fotos drucken, kann auch langfristig ein Gerät günstiger sein, das mit Patronen bestückt wird. So oder so verursachen sie aber gewöhnlich mehr Müll.

Teurer, aber sehr sparsamer Testsieger

Testsieger ist der Flaschen-Drucker Canon Maxify GX4050 mit dem Qualitätsurteil 2,0. Mit einem durchschnittlichen Online-Preis von 500 Euro ist er auch das teuerste der 13 geprüften Geräte. Er druckt und scannt gut, kopiert aber nur befriedigend. Das gilt auch für die Handhabung. Seinen sparsamen Tinten-Einsatz findet Warentest sehr gut, Umwelteigenschaften und Vielseitigkeit gut.

Der zweitplatzierte Epson Workforce Pro WF-C5890DWF ist mit etwa 490 Euro fast ebenso teuer wie die Nummer 1. Das einzige Testgerät, das mit Tintenbeuteln arbeitet, erhielt die Gesamtnote 2,2. Der Drucker kopiert auch gut, kann dafür aber nur befriedigend scannen. In allen anderen Disziplinen haben die Prüfer ihn gut bewertet.

Zwei Preis-Tipps von Epson

Platz 3 belegt der Flaschen-Drucker Epson Ecotank ET-2820 mit dem Qualitätsurteil 2,4. Mit knapp 240 Euro kostet er nur rund die Hälfte der beiden vor ihm liegenden Geräte. Er druckt gut, für Scannen und Kopieren erhielt er nur befriedigende Noten. Auch Handhabung und Vielseitigkeit schnitten nicht besser ab. Dafür punktet der Epson mit guten Umwelteigenschaften und einem sehr guten Tintenverbrauch.

Nutzern, die nur selten drucken, empfiehlt Stiftung Warentest den Epson Wokforce WF-2960DWF, der für rund 120 Euro zu haben ist. Der Patronen-Drucker erreichte mit der Gesamtnote 2,6 den vierten Platz. Er druckt unter allen Testkandidaten am besten, kopiert gut und ist vielseitig. Als Kopierer ist er befriedigend. Für seine hohen Tintenkosten erhielt der Drucker eine 4, die Umwelteigenschaften wurden befriedigend benotet.