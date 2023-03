Stiftung Warentest testet 13 aktuelle USB-C-Dockingstationen. Nur ein sehr teures Gerät ist sehr gut, aber der Preis-Leistungs-Sieger kostet weniger als 100 Euro.

Viele aktuelle Notebooks wie das neue MacBook Air sind zwar sehr stark und schick, aber sie bieten in ihren schlanken Gehäusen nur wenige Anschlüsse. Eine praktische Lösung sind Dockingstationen, die man an einen der raren Eingänge am Laptop anschließt, und die Buchsen für Monitore, Webcams, Kartenleser und andere externe Geräte bieten. Stiftung Warentest hat 13 von ihnen getestet. Sieben davon sind besonders leistungsstarke Dockingstationen mit eigener Stromversorgung für den Schreibtisch, sechs leichte Geräte werden vom verbundenen Rechner versorgt.

Sehr teurer Testsieger

Testsieger ist die Anker 577 Thunderbolt Docking Station. Sie ist mit einem mittleren Online-Preis von 320 Euro sehr teuer, ist aber auch mit dem Qualitätsurteil 1,5 das einzige sehr gut getestete Gerät. Unter anderem überträgt es laut Warentest Daten dreimal schneller als viele Konkurrenten. Dafür und für die Sicherheit wurde die Dockingstation sehr gut bewertet. Ihre Handhabung ist gut, ihre Umwelteigenschaften (Stromverbrauch) befriedigend.

Fast ebenso stark, aber wesentlich sparsamer ist die Icy Box 12 in 1 USB Type-C Dock IB-DK2408-C, die die Gesamtnote 1,6 erreichte. Sie kostet etwa 190 Euro und bietet ebenfalls eine sehr gute Datenübertragung. Sehr gut sind auch ihre Umwelteigenschaften. Sicherheit und Handhabung sind gut.

Ein Preistipp unter den Dockingstationen mit eigener Stromversorgung ist die Conrad Renkforce RF-4499452 USB-C. Sie erhielt das Qualitätsurteil 1,9 und ist mit etwa 100 Euro vergleichsweise günstig. Stromverbrauch und Sicherheit sind sehr gut, Handhabung und Datenübertragung gut.

Starker Preis-Leistungs-Sieger

Nutzerinnen und Nutzern, die eine Dockingstation für normale Büroarbeit suchen, empfiehlt Stiftung Warentest den Anker 565 USB-C Hub. Das mit rund 90 Euro sehr preiswerte Gerät hat unter den Testkandidaten ohne eigene Stromversorgung mit dem Qualitätsurteil 1,7 am besten abgeschnitten. Die Station ist gut zu handhaben und überträgt Daten flott (Note 1,7). Stromverbrauch und Sicherheit sind sehr gut. Weil es keine günstigere Dockingstation in dieser Kategorie gibt, die ähnlich gut ist, ist der Anker 565 USB-C Hub auch Preis-Leistungs-Sieger.