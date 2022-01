Wer einen vernünftigen Fernseher sucht, muss nicht viel Geld ausgeben, bei Stiftung Warentest schneidet auch ein 65-Zöller für rund 900 Euro gut ab. Empfehlenswerte Geräte mit kleineren Bildschirmdiagonalen sind sogar noch deutlich günstiger zu haben.

Egal, ob klassisches TV-Programm, Streaming oder Gaming - ohne einen guten Fernseher macht es nur halb so viel Spaß. Inzwischen muss man dafür aber nicht mehr allzu viel ausgeben, HDR-fähige Geräte mit hochauflösenden Bildschirmen sind inzwischen Standard, was früher Extras genannt wurde, gehört heute oft zur Grundausstattung. Stiftung Warentest hat in allen Größenklassen von 40 bis 65 Zoll empfehlenswerte Geräte herausgesucht, von denen keines mehr als 900 Euro kostet.

65 Zoll

Auch gute große Fernseher sind heute erschwinglich, aber man sollte sich vor einem Kauf gut überlegen, ob so ein Kaliber auch in das Wohnzimmer passt. "Die 65-Zoll-Mattscheibe wirkt mit ihren knapp anderthalb Metern Breite plötzlich viel größer als im Laden", schreiben die Tester. Sie raten daher, ein Muster aus Karton auszuschneiden, um die Wirkung im Raum abschätzen zu können.

Außerdem empfehlen sie grundsätzlich, sich zu überlegen, welche Ausstattung man benötigt, um kein Geld für überflüssige Komponenten zu verschwenden. Wichtig ist vor allem die Anzahl und Art der Anschlüsse für Zusatzgeräte. Möchte man TV-Sendungen aufzeichnen? Und wenn ja, soll das unabhängig über einen zweiten Empfänger möglich sein?

Hat man Platz für einen 65-Zöller, bekommt man für rund 900 Euro den LG 65UP78009LB, der das Gesamturteil 2,2 erhalten hat. Nicht nur das Bild, sondern auch sein Ton ist gut, was bei Flachfernsehern alles andere als selbstverständlich ist. Dazu ist das Gerät vielseitig und einfach zu handhaben.

Legt man vor allem Wert auf ein gutes Bild, ist der Samsung GU65AU8079U eine interessante Alternative, da er in dieser Kategorie von allen vorgeschlagenen Fernsehern mit der Note 1,8 am besten abgeschnitten hat. Er kostet sogar nur 800 Euro, liefert aber einen etwas schwächeren Ton und ist nicht ganz so vielseitig, wie das LG-Gerät.

55 bis 58 Zoll

In der Größenklasse um 55 Zoll sticht der LG 55NANO809PA mit einem sehr günstigen Preis (750 Euro) und dem besten Qualitätsurteil (2,1) heraus. Wie der größere Testsieger hat er keine Schwächen und ist vom Bild bis zur Vielseitigkeit gut.

Auch in dieser Größenklasse ist ein Samsung-Fernseher der schärfste LG-Konkurrent. Der GQ55Q80AAT ist rund 100 Euro teurer, wurde ebenfalls mit 2,1 bewertet und bietet ein minimal besseres Bild. Interessant macht ihn aber vor allem seine große Vielseitigkeit. Unter anderem hat er einen Twin-Tuner, mit dem man gleichzeitig eine Sendung ansehen und eine andere aufzeichnen kann.

50 Zoll

Noch geringere Unterschiede findet man bei den beiden südkoreanischen Warentest-Empfehlungen in der 50-Zoll-Klasse. Der LG 50NANO809PA und der Samsung GQ50Q80AAT erhielten beide das Gesamturteil 2,1. Das LG-Gerät wird für rund 750 Euro angeboten, sein Konkurrent kostet etwa 800. Beide Fernseher haben keine Schwächen, Samsung punktet bei der Vielseitigkeit, LG mit einem besseren Ton.

40 Zoll

Bei den kleinen TV-Geräten mit 40-Zoll-Display liegt LG mit dem 500 Euro günstigen 43UP78009LB (Qualitätsurteil 2,3) ebenfalls vorne. Nicht nur Bild, Handhabung und Vielseitigkeit haben die Tester gut bewertet, trotz seiner geringen Größe liefert der LG-Fernseher auch einen guten Ton.

Das kann man vom zweitplatzierten Panasonic TX40JXW854 (2,4) nicht behaupten, er klingt nur befriedigend. Dafür liefert er in dieser Größenklasse das beste Bild und ist besonders vielseitig. Mit einem Preis von rund 750 Euro ist er allerdings auch ziemlich teuer.