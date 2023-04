So sollen die iPhone-15-Pro-Tasten funktionieren

Sensible Touch-Flächen

Sensible Touch-Flächen So sollen die iPhone-15-Pro-Tasten funktionieren Von Klaus Wedekind

Das iPhone 15 Pro soll statt physischer Tasten berührungsempfindliche Flächen haben. Ein Leaker, der schon früher richtig lag, erklärt, wie das Gerät damit bedient werden könnte. Angeblich funktionieren die kapazitiven Tasten sogar bei ausgeschaltetem iPhone.

Über das kommende iPhone 15 Pro ist schon viel bekannt. Die vielleicht markanteste erwartete Neuheit ist der Wegfall physischer Tasten, die durch Touch-Flächen ersetzt werden sollen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie die Geräte damit bedient und Fehleingaben vermieden werden können. Ein anonymer Leaker, der angeblich einen Informanten in Apples Entwickler-Team hat, nennt dazu einige sehr interessante Details.

Dass das iPhone-15-Pro-Duo voraussichtlich mit kapazitiven Tasten ausgestattet sein wird, prognostizierte bereits im vergangenen Oktober der treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo. Er schrieb damals, die Geräte hätten links und rechts an der Innenseite des Rahmens Vibrationsmotoren (Taptic Engines), die ähnlich arbeiteten wie bei der Touch ID von iPhone 7 und 8 sowie den beiden jüngsten SE-Geräten. Nutzer sollten so das Gefühl haben, echte Tasten zu drücken. Im Januar bestätigte ein Apple-Patent, dass iPhones mit kapazitiven Tasten in Planung sind.

Tasten reagieren auch bei ausgeschaltetem iPhone

Dem Leaker zufolge, der bereits das Dynamic Island bei den aktuellen Pro-Modellen richtig voraussagte, kommt in den Geräten ein neuer Niedrigenergie-Mikroprozessor zum Einsatz. Mit ihm soll es möglich sein, dass die kapazitiven Tasten sogar reagieren können, wenn das iPhone ausgeschaltet oder der Akku leer ist. Das ist keine völlig neue Technik, in den aktuellen Modellen kann mit dem Niedrigenergie-Modus unter anderem Apple Pay genutzt werden, ohne die App einzuschalten.

Der neue Prozessor sei nicht nur in der Lage, einfache Berührungen zu erkennen, sondern auch, wie stark (3D Touch) oder wie lange eine Taste gedrückt werde, schreibt der Leaker im Forum von "MacRumors". Aktuell würden die Tasten mit und ohne Taptic Engine getestet, jedoch nicht mit erschöpfter Batterie. Ob diese Funktion schließlich im iPhone 15 Pro umgesetzt werde, sei noch offen. Sie werde aber auf jeden Fall noch getestet.

Sein Apple-Informant habe ihm auch einige mögliche Funktionen der kapazitiven Lautstärketasten genannt, so der Leaker. So könnte der Ton schneller lauter oder leiser werden, je stärker man drückt. Die andere Option sei, die Lautstärke zu regeln, indem man auf der Taste nach oben oder unten streicht. Welche Möglichkeit umgesetzt werde, sei dem Informanten zufolge noch völlig offen. Apple könne sich jederzeit umentscheiden, da 3D Touch technisch auf jeden Fall zur Verfügung stehen werde.

Frei belegbare Aktionstaste statt Stumm-Schalter

Gleich die erste Reaktion auf den Post war die Frage, wie die kapazitiven Tasten denn mit Schutzhüllen funktionieren können. Seinem Informanten nach würde das hervorragend klappen, da man die Empfindlichkeit der Flächen einstellen könne, so die Antwort. Damit dürfte auch die Gefahr gebannt sein, leichter als bei physischen Tasten ungewollte Aktionen auszulösen. Und der anonyme Leaker weiß auch, was voraussichtlich aus dem bisherigen Stumm-/Klingeln-Schalter wird. Er werde intern Action Button (Aktionstaste) genannt und man könne ihm verschiedene Funktionen zuweisen.

Bleibt noch die Frage, wie zuverlässig die Informationen sind. Zweifel seien eigentlich nicht angebracht, schreibt der Leaker. Die kapazitiven Tasten sowie die Funktionen des neuen Mikroprozessors seien für iOS 17 und die kommenden iPhone-15-Pro-Modelle "so gut wie sicher."