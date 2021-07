Diese Fotos haben Seltenheitswert. Schließlich zeigt sich Superstar Adele nicht oft in der Öffentlichkeit. Nun jedoch lässt sich die Sängerin beim Besuch eines Basketballspiels ablichten. Und nicht nur das: Sie zeigt sich bei dem Ereignis auch nicht allein.

Das gab es in den vergangenen Monaten nur selten: Adele hat sich am Wochenende in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Sängerin besuchte ein Spiel der NBA-Finals in Phoenix zwischen den Phoenix Suns und den Milwaukee Bucks. Die 33-Jährige trug dabei einen bodenlangen Animal-Print-Mantel, den sie mit einem schwarzen Top, Leggings sowie mit darauf abgestimmten offenen Schuhen kombinierte.

Dass Adele neben Rich Paul, dem Agenten von Basketballprofi LeBron James, saß, sorgte schnell für Spekulationen und Gerüchte. Journalist Brian Windhorst vom US-amerikanischen Sportsender "ESPN" hatte Adele in dem Podcast "The Lowe Post" US-Medienberichten zufolge als Pauls "Freundin" bezeichnet. Eindeutige Hinweise, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind, soll es bei dem NBA-Spiel allerdings nicht gegeben haben.

Im März gab es Berichte, wonach sich Adele und ihr Ex-Ehemann Simon Konecki über die Bedingungen ihrer Scheidung einig geworden sein sollen. Die Sängerin war seit 2011 mit Konecki liiert. 2012 wurde der gemeinsame Sohn Angelo geboren, die Hochzeit folgte Gerichtsunterlagen zufolge 2018. 2019 gab Adeles Management die Trennung bekannt.

Ein Faible für Sport

Adele hat durchaus ein Faible für Sport. Das stellte sie auch während der Fußball-Europameisterschaft unter Beweis. So postete sie etwa einen Clip, der zeigte, wie sie beim Finaleinzug des englischen Teams in Jubel ausbrach. Auch nach der Endspiel-Niederlage der "Three Lions" meldete sich die Sängerin zu Wort - im England-Trikot und mit versöhnlichen Worten: "Ihr habt uns so stolz gemacht! Ihr habt unser Spiel nach Hause geholt und uns alle zusammengebracht."

Doch Adele fröhnt derzeit nicht nur dem Passivsport. Angeblich arbeitet sie auch intensiv an einem vierten Studioalbum. Das wird allmählich auch Zeit, liegt ihr bis dato letzter Longplayer "25" doch schon über fünf Jahre zurück. Die Fans jedenfalls warten sehnsüchtig auf neues Material der Ausnahmekünstlerin.