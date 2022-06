Eben erst gibt Annemarie Eilfeld ihre Schwangerschaft bekannt, nun soll auch bald geheiratet werden. Den Antrag macht ihr ihr Freund in einem unerwarteten Moment. Die 32-Jährige zeigt sich überrascht und emotional. Pläne für das Event gibt es auch bereits.

Anfang Mai haben Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt öffentlich bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Wenig später verriet die 32-Jährige dann auch schon das Geschlecht des Babys. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin erwartet demnach einen Jungen. Zu all dem Glück gesellt sich nun auch noch ein Heiratsantrag.

Eigentlich hatten die beiden einstigen "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten lediglich vor, ein paar Schnappschüsse von Eilfelds Babybauch zu machen. Das glaubte zumindest die Sängerin, doch ihr Liebster führte noch mehr im Schilde. "Wir wollten eigentlich nur Babybauchfotos ganz in Weiß am Strand in den Dünen machen. Doch dann ist Tim plötzlich vor mir auf die Knie gegangen, es war sehr emotional, vor allem überraschend", so Eilfeld im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Pläne für Hochzeit auf Mallorca

Bis zum Schluss ahnte die Sängerin offenbar nichts von den Plänen ihres Freundes und jetzigen Verlobten. "Ich habe absolut nicht mit dem Antrag gerechnet und habe sofort geweint vor Freude und Rührung." Pläne für die bevorstehende Hochzeit gibt es auch bereits: "Wir würden sehr gern nächstes Jahr auf unserer Kennenlerninsel Mallorca heiraten", so Eilfeld in dem Gespräch weiter.

Allerdings will sich das Paar jetzt erstmal auf die Geburt seines Sohnes konzentrieren. Lange dauert es bis dahin nicht mehr, denn die Sängerin ist bereits im achten Monat. Die Schwangerschaft ist für sie ohnehin etwas ganz Besonders, denn Eilfeld leidet am sogenannten PCO-Syndrom, eine der häufigsten Ursachen für einen unerfüllten Kinderwunsch. Ihre Chancen, schwanger zu werden, lagen bei etwa 25 Prozent, verrät sie weiter. "Ich habe vor Glück geweint, gelacht und gekreischt", erinnert sie sich an jenen Moment zurück, in dem beim Ultraschall festgestellt wurde, dass tatsächlich ein Baby unterwegs ist.