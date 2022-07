Als er am Freitagabend im Berchtesgadener Land unterwegs ist, kommt Jad Turjman vom Weg ab. Er stürzt eine Felswand hinab. Eine Freundin, die auf ihn wartet, alarmiert die Bergwacht. Doch jede Hilfe kommt für den 32-Jährigen zu spät. Die Bestürzung über seinen Tod ist groß.

Der aus Syrien stammende Schriftsteller und Comedian Jad Turjman ist in Bayern tödlich verunglückt. Das bestätigte der österreichische Residenz Verlag. Der ORF in Salzburg hatte die Information zunächst aus dem persönlichen Umfeld des 32-Jährigen bekommen, wie ein Redakteur sagte.

Nach Informationen der Polizei kam Turjman am Freitagabend beim Abstieg vom Hohen Göll im Berchtesgadener Land vom Weg ab und stürzte eine Felswand hinab. Einsetzender Regen und die aufkommende Dunkelheit begünstigten laut Polizei den Unfall. Demnach stürzte Turjman 50 Meter in die Tiefe. Eine Freundin, die vergebens an einem vereinbarten Treffpunkt auf ihn wartete, benachrichtigte die Bergretter. In der Nacht zum Samstag wurde er tot gefunden und geborgen.

Der Autor lebte seit 2015 in Salzburg und hatte die österreichische Staatsbürgerschaft. Auf Facebook äußerten sich viele Weggefährten bestürzt. Nach Angaben einer Sprecherin des Residenz Verlags leben die Eltern und Geschwister von Turjman in Syrien. Er sei nicht verheiratet gewesen und habe keine Kinder.

"Ich bin fassungslos", teilte Verlagsleiterin Claudia Romeder in einer E-Mail des Residenz-Verlags mit. "Jad Turjman hat so viele Hürden des Lebens bewältigt und er hat mich, durch seine Art Probleme zu bewältigen, sehr beeindruckt. Sein Humor und seine Wärme Menschen gegenüber waren einnehmend. Jad's Art zu schreiben und Themen aufzubringen waren einzigartig. Sein Tod ist ein großer Verlust."

Turjman hatte seine Flucht in einem Buch verarbeitet, das 2019 im Residenz Verlag erschien: "Wenn der Jasmin auswandert. Die Geschichte meiner Flucht". Seitdem trat er unter anderem mit einem Soloprogramm unter dem Titel "Der Flüchtling Ihres Vertrauens" auf. Im Residenz Verlag erschienen auch "Der Geruch der Seele" (2021). Für dieses Jahr ist der Band "Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt - Wie ich gelernt habe, die Heimat in mir zu finden" geplant (2022).