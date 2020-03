Mit ihren 93 Jahren gehört Elizabeth II. zur am stärksten gefährdeten Altersgruppe.

Queen Elizabeth II. hat vor wenigen Tagen dem Buckingham Palast und London den Rücken gekehrt und ist auf Schloss Windsor vor den Toren der Hauptstadt gezogen. Bisher wurde davon ausgegangen, dass sich das 93-jährige Oberhaupt der britischen Königsfamilie in der Corona-Krise nur aus reiner Vorsicht zu dem Umzug entschlossen habe. Doch nun berichtet die britische "The Sun", dass kurz zuvor ein Mitarbeiter der Queen positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Bei dem Mitarbeiter soll es sich um einen Berater der Queen handeln, ein Name wurde nicht genannt. Auch ist nicht bekannt, wie nahe er mit der Queen zusammenarbeitete. Das Personal, das mit dem Infizierten in Berührung kam, wurde laut der "Sun" in häusliche Quarantäne geschickt. "Der Mitarbeiter wurde positiv auf den Virus getestet, bevor die Queen nach Windsor abreiste", erklärt ein Insider gegenüber dem Blatt. Im Palast gebe es über 500 Angestellte, daher sei es wahrscheinlich, dass sich noch mehr Menschen angesteckt hätten.

Die Queen befindet sich gemeinsam mit ihrem 98-jährigen Ehemann Prinz Philip auf Schloss Windsor. Laut "The Sun" sei demnächst eine TV-Ansprache der Queen zur aktuellen Situation geplant. Die "Stimme Ihrer Majestät" solle einen Beitrag zu Beruhigung der Lage leisten.