Im Juni schockt Mark Hoppus die Fans mit der Bekanntgabe seiner Krebserkrankung. Seither informiert der Sänger der Rockband Blink-182 regelmäßig über die Entwicklung seines Gesundheitszustands. Nun berichtet der 49-Jährige vom Ende einer weiteren Chemotherapie.

Blink-182-Frontmann Mark Hoppus hat eine weitere Chemotherapie beendet. Der an Krebs erkrankte Musiker gab zudem bekannt, dass er sich bald einem Test unterziehen werde, um herauszufinden, ob die Therapie angeschlagen habe.

Auf Twitter schreibt der 49-Jährige: "Heute bin ich dankbar, dass ich nicht zur Chemotherapie muss. Drei Wochen sind seit meiner letzten Behandlung vergangen. Normalerweise würde ich heute hingehen. 'Normalerweise.' Verdammt. Alle drei Wochen mit Gift vollgepumpt zu werden, ist für mich normal." Hoppus fügt hinzu: "Am 29. werde ich gescannt und werde wissen, ob es funktioniert hat."

"Hoffnungsvoll und positiv"

Hoppus hatte seine Krebserkrankung am 24. Juni öffentlich gemacht. "Seit drei Monaten unterziehe ich mich wegen einer Krebserkrankung einer Chemotherapie. Ich habe Krebs", schrieb er damals in den sozialen Netzwerken. "Es ist schrecklich und ich habe Angst, und gleichzeitig bin ich mit unglaublichen Ärzten, Familie und Freunden gesegnet, die mich da durchbringen." Für den Rest seiner Therapie wolle er "hoffnungsvoll und positiv" bleiben.

Hoppus ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Punkrock-Band Blink-182. Die Gruppe wurde 1992 in San Diego ins Leben gerufen und feiert seither sowohl in den USA als auch in Europa Erfolge. In Deutschland platzierten Blink-182 seit 2001 vier Alben in den Top Ten.

Schlagzeuger der Band ist seit 1998 Travis Barker. Er macht in jüngster Zeit auch durch sein Privatleben Schlagzeilen, schließlich ist er mit Kourtney Kardashian liiert. Hoppus wiederum ist seit dem Jahr 2000 verheiratet. Er hat einen im August 2002 geborenen Sohn.